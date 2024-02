En ce moment, la question des exclusivités est au centre de nombreuses discussions au sein de la sphère vidéoludique. C'est notamment le cas du côté de Microsoft avec, par exemple, The Elder Scrolls 6. Sans même se projeter dans le futur, est-ce qu'un titre comme Starfield va finir par sortir sur une autre plateforme que sur Xbox ou PC ? Jusqu'ici, les fans avaient peu d'espoir, mais la situation vient tout juste de changer. L'heure est clairement aux réjouissances pour les détenteurs de la PS5.

Starfield sur PS5 ? C'est tout à fait possible

En vérité, ça fait quelques semaines qu'un certain nombre de rumeurs autour des exclusivités Microsoft se font entendre. Pour résumer la situation, la firme aurait pour projet de déployer ses jeux first-party sur des supports concurrents. On pense notamment à des productions comme Hi-Fi Rush ou encore Sea of Thieves. Mais ce n'est pas tout. Selon le média XboxERA, Starfield est également concerné. Il n'a pas pu révéler ses sources, car elles n'ont pas été autorisées à parler de ça. Néanmoins, l'annonce officielle devrait avoir lieu dans le mois.

Bon, il faut maintenant regarder les faits. Peut-on vraiment faire confiance à ce qu'on nous raconte ? En soi, des exclusivités qui prennent fin, c'est loin d'être rare. Dans le cas présent, le géant américain aurait l'intention de faire venir Starfield sur PS5, mais à un moment bien précis. Il veut attendre le lancement de l'extension « Shattered Space » avant d'amener l'épopée spatiale sur la machine de PlayStation. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de nouvelles du DLC. Il doit sortir cette année, sans plus de précision.

On a d'autres indices à se mettre sous la dent pour l'arrivée de Starfield sur la console next-gen. XboxEra nous rapporte aussi que Microsoft a investi dans des devs kits PS5 pour soutenir les phases de développement. Alors oui, ce serait un gros changement dans la stratégie de l'entreprise, mais qui n'est pas impossible. Satya Nadella, le président-directeur général, a récemment tenu des propos qui pointent dans cette direction : « je pense que maintenant, on est en capacité de faire ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire façonner des super jeux, et les offrir aux joueurs de toutes les plateformes, donc Xbox, les autres consoles, le PC et on pense même au mobile ».

La fin des exclusivités ?

Bien évidemment, on n'a pas besoin de rappeler que toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, rien n'a été confirmé par la société, même si elle a l'air de nous réserver une grosse surprise. Et comme on l'a dit plus haut, Starfield n'est pas le seul dont l'exclusivité va peut-être disparaître. Hi-Fi Rush semble prêt à débarquer sur PS5 ou Nintendo Switch, mais là encore, difficile d'affirmer quoi que ce soit, malgré les indices qui s'accumulent.

Pour finir sur Starfield, on aurait donc la confirmation (du moins, si on suit ce qui a été dit par XboxEra) lorsque le DLC baptisé « Shattered Space » sortira. Malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience, puisqu'il n'a pas eu droit à une annonce officielle. On sait qu'il est en chantier, mais Microsoft ne lui a toujours pas offert de trailer renversant. On espère que les plans ne vont pas changer, et qu'il arrivera bien en 2024, mais le contraire serait étonnant. Affaire à suivre.

Est-ce que vous seriez excité à l'idée d'avoir le RPG sur PS5 ?