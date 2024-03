Dans le monde du jeu vidéo, les rumeurs et les annonces officielles font constamment évoluer les attentes des joueurs. Récemment, des spéculations ont alimenté l'espoir des détenteurs de PlayStation 5, suggérant que le très attendu Starfield pourrait éventuellement débarquer sur leur console. Cependant, d'autres informations semblent mettre fin à ces espoirs. On vous explique pourquoi.

Une exclusivité qui se confirme

Lors d'un événement organisé le mois dernier, Microsoft a clarifié sa position concernant les jeux exclusifs. Tout en affirmant rester fidèle à la stratégie d'exclusivité, l'entreprise a aussi indiqué qu'elle continuerait de sortir certains titres sur d'autres plateformes lorsque cela serait jugé pertinent. Parmi les jeux confirmés pour la PlayStation et la Switch, tous étaient déjà sur le marché depuis plus d'un an, et il s'agissait principalement de jeux nécessitant de plus larges audiences pour survivre, tels que Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush et Grounded.

Avant cette annonce, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que Starfield pourrait également faire le grand saut vers la PS5. Cependant, malgré la présentation de la nouvelle politique de Microsoft, ces bruits de couloir ont continué de circuler. Mais selon Jez Corden, rédacteur chez Windows Central et réputé pour la fiabilité de ses sources, il ne faudrait pas nourrir de faux espoirs : "Je peux dire de façon définitive que personne ne travaille actuellement sur une version de Starfield pour PlayStation 5."

Cette affirmation vient doucher les espoirs des joueurs PlayStation. Surtout ceux qui attendaient avec impatience la possibilité de découvrir Starfield sur leur console. À en croire les déclarations de Corden, si une version PS5 de Starfield était à l'ordre du jour, elle n'est désormais plus d'actualité. Ou du moins pas dans un futur proche.

L'attente continue pour les expansions de Starfield

Du côté des joueurs actuels de Starfield, l'attention se tourne désormais vers l'expansion à venir, baptisée Shattered Space. Bien que non encore officiellement annoncée, il est fort probable que des nouvelles sur cette extension soient divulguées bientôt, avec, espérons-le, une sortie qui suivra peu après.