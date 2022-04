La campagne de communication de Starfield suit son cours. Depuis plusieurs semaines, Bethesda partage de temps à autres des carnets des développeurs pour présenter les coulisses du développement du jeu. Après avoir présenté son robot tout mignon et dévoilé de brèves images in-game, le studio se concentre sur un autre élément clé : la musique.

Un aperçu du thème principal de Starfield

Aux commandes de la bande-son, Inon Zur, connu pour son travail sur Dragon Age, Fallout ou encore Prince of Persia. Dans ce nouvel épisode, le compositeur échange avec Mark Lampert, directeur audio du studio. Sans surprise, ils discutent de leur processus artistique et de l’influence de l’OST sur l’expérience des joueurs. « Le thème principal donne le ton pour le reste du jeu » nous rappelle-t-on. C’est d'ailleurs pour cette raison qu’il est composé bien avant tout le reste.

Celui de Starfield se reposera sur ce que Zur appelle « La Sainte Trinité ». Pour composer ce thème, le musicien est parti du principe que tout est un flux, tout change et tout revient. Une philosophie qui en jeu s’appliquerait par : « On part à l’aventure, on découvre, on repart. »

Quelques images du jeu dévoilées

Starfield est le projet le plus ambitieux sur lequel j’ai travaillé. C'est un jeu immense qui se déroule dans un univers colossal. Mais plus que tout, il pose courageusement des questions philosophiques et importantes que les gens n'ont souvent ni l'habitude ni le courage de poser. - Inon Zur

Plus qu’un aperçu du processus créatif des deux hommes, ce nouveau segment permettra avant tout d’écouter les premières notes de la bande-originale de Starfield. L’occasion également de découvrir des artworks inédits présentant plusieurs environnements en intérieur comme en extérieur. Une petite mise en bouche avant de pouvoir découvrir le jeu plus concrètement en juin prochain ? Qui sait ? Avec le Summer Game Fest qui arrive, tous les espoirs sont permis.