N'enterrez pas trop vite Starfield car après avoir sorti l'extension Shattered Space, tout en déployant en parallèle une série de mises à jour, Bethesda pourrait encore surprendre. Si l'on s'en réfère à une récente rumeur, les équipes seraient sur un patch qui modifierait à priori le jeu en profondeur. Lorsque l'on sait que le space opera aurait pu être très différent de la version finale, on se dit que les développeurs ont sûrement un certain nombre de choses en réserve qu'ils pourraient enfin intégrer maintenant que la pression du lancement est derrière eux. De récents leaks se confirment d'ailleurs grâce à Xbox.

Un nouveau voyage Starfield...

Actuellement, Starfield est une exclusivité totale Xbox Series X|S et PC. Mais depuis des mois, la rumeur d'un portage sur PS5 revient sans cesse, surtout avec le tournant 100% multiplateforme que la marque est en train de prendre. Une stratégie qui a été encore plus assumée par Phil Spencer ces derniers jours à travers différentes interviews. Est-ce que cela signifie que l'épopée spatiale pourrait s'envoler ailleurs et atterrir sur d'autres plateformes ? Au cours d'un entretien, Destin Legarie, ancien journaliste pour IGN, a voulu savoir si l'exclusivité Starfield allait être définitive et la réponse est « Non ». Une déclaration qui laisse la porte grande ouverte à un portage.

« Il n'y aucune raison que j'érige des barrières autour d'un jeu en disant que celui-ci ne sortira pas là où il trouvera des joueurs qui nous permettront d'avoir un succès commercial ». Tout d'un coup, Starfield semble plus que jamais aux portes de la PS5, et ce ne serait pas une immense surprise. Le constructeur se montre de plus en plus clair sur sa stratégie, et il y a quelques mois, le journaliste Tom Warren de The Verge avait déclaré que Sea of Thieves allait être un moyen pour Microsoft de confirmer ses plans multiplateforme. En sachant que le jeu s'est écoulé rapidement à plus d'un million d'exemplaire. Starfield sur PS5 a même fait l'objet de nombreux bruits de couloir insistants.

... sur PS5 et Nintendo Switch 2 ?

De récents leaks ont également suggéré une sortie de Starfield sur Nintendo Switch 2, et là encore, ça semble totalement possible, en particulier après les déclarations de Phil Spencer sur la console. « La Switch est un énorme succès et je pense que la Switch 2 le sera aussi. [...] J'ai vraiment hâte de les soutenir avec les jeux que nous avons » a-t-il confié à Gamertag Radio. Starfield pourrait donc bien faire plaisir à des dizaines de millions de joueurs supplémentaires dans les prochains mois au regard du grand intérêt porté par la marque pour la futur machine de Big N.

Source : Destin Legarie via Insider Gaming.