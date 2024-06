Depuis sa sortie l'année dernière, Starfield de Bethesda Game Studios fait face à une vague de critiques sévères. Et cela de la part des joueurs. Attendu depuis des années et précédé d'une hype de la part de beaucoup de monde, le jeu a malheureusement déçu de nombreux fans. Et depuis la nouvelle polémique, le studio a décidé de répondre.

Starsfield se fait lyncher

Malgré le temps écoulé depuis son lancement, la situation ne s'est pas améliorée pour Starfield. Les joueurs sont frustrés par l'absence de date de sortie pour la première grande extension du jeu, Shattered Space. Ce manque de communication de la part de Bethesda a contribué à l'effritement de l'intérêt des joueurs. Visible notamment par la baisse significative de la présence du jeu sur les plateformes de streaming et de création de contenu.

De plus, récemment, Starfield a été victime de ce qu'on appelle un review bombing sur Steam. Cette pratique consiste à inonder un jeu de critiques négatives en réponse à des décisions controversées des développeurs. Dans le cas de Starfield, cette réaction a été déclenchée par l'introduction d'outils de modding officiels et du Creation Club. Une plateforme de mods payants déjà utilisée pour Fallout 4 et Skyrim. L'apparition de certains mods derrière un paywall a particulièrement exaspéré les joueurs, qui considèrent cette approche comme un abus. En bref, les quêtes payantes ont fait hurler les joueurs.

Un malaise général

Face à la controverse croissante, Todd Howard, le directeur créatif de Bethesda Game Studios, a pris la parole pour répondre aux critiques. Dans une récente interview avec le YouTuber MrMattyPlays, Howard a affirmé que Bethesda "entend les retours" des joueurs et envisage de revoir la manière dont le contenu est distribué à l'avenir. Il a déclaré : "Nous devons évaluer à la fois les prix, ce que nous offrons gratuitement, comment nous communiquons ce qui est inclus, et vraiment écouter la communauté."