Starfield, malgré une perte de vitesse dans les évaluations Steam, continue d'être entretenu par Bethesda. Le studio ne va pas abandonner son jeu sous prétexte qu'il est peut-être moins populaire qu'à son lancement. Ainsi, il est d'ores et déjà en train de préparer une nouvelle mise à jour, et on a eu l'occasion d'y jeter un œil. On y retrouve un changement qui était très attendu par certains joueurs.

Starfield va bientôt déployer un nouveau patch

La fameuse nouvelle mise à jour 1.8.87 est officiellement rentré en phase de beta sur Steam. C'est donc une belle étape de franchie, même si on ne sait pas quand elle sortira. L'idée est que les détenteurs de Starfield sur la plateforme de Valve peuvent essayer l'update et faire des retours à la firme. Ça lui permet de peaufiner ce qui ne va pas, et d'apporter des retouches de dernière minute. Quoi qu'il en soit, on a pu voir les changements qui allaient venir pour les versions Xbox et PC. L'un d'entre eux se faisait désirer, et il va enfin arriver.

Il s'agit d'un bug qui impacte une partie bien spécifique du gameplay de Starfield. Lors d'un voyage dans l'espace, de la matière spatiale peut s'attacher au vaisseau du joueur. Grâce au patch, recharger sa sauvegarde permettra de se débarrasser de ce souci plutôt gênant. Néanmoins, une petite précision a été apportée par le studio. Ce problème sera toujours présent si le vaisseau est attaché à New Atlantis, ce qui est une situation un peu surprenante. C'est probablement un glitch, mais ça reste tout de même cocasse. En tout cas, une future mise à jour se chargera de faire disparaître ce bug une bonne fois pour toutes.

L'autre point abordé par l'update concerne les avant-postes. Parfois, lorsqu'on charge une sauvegarde, les armes à feu n'apparaissent pas lorsqu'on façonne une nouvelle caisse d'armes dans ces lieux. C'est un peu plus léger que l'autre changement, mais ce n'est jamais agréable de tomber sur un tel bug. Grâce à ces modifications, l'expérience proposée par Starfield devrait être plus agréable, et moins frustrante pour certaines personnes. Il faut juste se montrer patient, car la mise à jour n'est pas encore sortie.

Quel futur pour le RPG ?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Bethesda mise encore beaucoup sur Starfield. On ne le constate pas uniquement à travers la multitude de patchs, mais également via le DLC à venir intitulé Shattered Space. Ce dernier reste bien discret à l'heure actuel, mais ça n'empêche pas le RPG de rester une priorité majeure pour la société. C'est même Todd Howard qui l'a confirmé dans une interview pour Wired. Sur les 450 personnes travaillant sur l'ensemble des jeux du studio, environ 250 se consacrent toujours à l'épopée spatiale. Le jeu a donc un bel avenir devant lui.