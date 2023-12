Starfield a définitivement marqué cette année 2023 riche en grosses sorties. Alors oui, il n'a gagné aucune récompense aux Game Awards 2023, mais ça n'enlève rien à son envergure et ses grandes ambitions. Ceci dit, il a tout de même divisé les joueurs, notamment à cause de la présence de certains bugs persistants qui viennent entacher l'expérience. Bethesda ne compte pas laisser passer ça, et a donc déployé un nouveau patch qui va faire du bien au jeu.

Starfield déploie sa nouvelle mise à jour

On accueille ainsi la mise à jour 1.8.87 qui est officiellement sortie de sa phase bêta sur Steam. Pour rappel, les détenteurs de Starfield sur la plateforme de Valve avaient eu l'occasion d'essayer l'update dans le but de faire des retours au studio. Maintenant, l'heure est venue pour toutes les plateformes d'assister à l'arrivée de ce nouveau patch. Au menu, il n'y a pas énormément de retouches à relever. Néanmoins, l'une d'entre elles va enfin effacer un bug bien gênant.

Il s'agit d'un problème technique assez étrange qui touchait les séquences de voyage dans l'espace. En effet, de la matière spatiale pouvait s'attacher au vaisseau du joueur et rester bloqué dessus. Dorénavant, une simple recharge de sauvegarde permettra de passer outre ce souci. Par contre, il sera toujours présent si le vaisseau est attaché à New Atlantis. Oui oui, à New Atlantis, donc autant dire que ce n'est vraiment pas censé arriver. De toute évidence, on a affaire à un glitch massif qui sera uniquement taclé dans une future mise à jour.

Mis à part ça, on note un correctif important à destination des avant-postes. Pour cause, il arrivait parfois de charger une sauvegarde dans ces lieux, de façonner une nouvelle caisse d'armes et... de ne pas les voir apparaître dedans. Ce n'est jamais plaisant de rencontre un tel bug, et heureusement, il ne vous gênera plus grâce à ce patch. L'expérience Starfield devrait ainsi être plus agréable, même si un autre bug lié à une fuite de mémoire pouvant faire planter le jeu a récemment été découvert. Bethesda doit s'en occuper incessamment sous peu, il faut juste prendre son mal en patience.

New Atlantis dans Starfield

Notes de patch de la version 1.8.87

Voici la liste complète des changements amenés par cette mise à jour 1.8.87. Comme on l'a dit plus haut, elle n'est pas bien grosse, et ne transformera pas Starfield de fond en comble. Néanmoins, c'est toujours plaisant de voir la firme affiner son titre au fil des retours des joueurs.