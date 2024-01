Starfield est un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a attisé les flammes de nombreux débats houleux. Le dernier-né de Bethesda partage les joueurs, et sur Steam, sa moyenne est en chute libre, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Quoi qu'il en soit, ça ne l'empêche pas d'être un beau succès commercial, avec plusieurs millions de ventes au compteur. De son côté, Bethesda assure un suivi régulier du titre, et il va continuer ainsi avec une nouvelle mise à jour qui s'annonce massive. Le problème, c'est qu'elle devait sortir aujourd'hui, mais les plans ont changé.

La mise à jour titanesque de Starfield est repoussée

En vérité, elle n'allait pas être déployée pour tous en ce 17 janvier 2024. Elle allait d'abord passer par la case branche bêta de Steam. C'est un bon moyen pour la communauté de tester les changements apportés par l'update, et de faire des retours au studio. Ce dernier peut alors procéder, si besoin, à des petites modifications de dernière minute. Malheureusement, la firme est revenue sur ce qu'elle a dit, ce qui risque de faire quelques déçus. Du coup, le patch arrivera seulement plus tard dans la semaine.

Bon, ce n'est pas un report de plusieurs mois. Il n'y a donc pas de quoi s'affoler pour Starfield. Par contre, on n'a pas eu de précision sur la date exacte. Comme l'a dit Bethesda, on aura une confirmation lorsqu'ils seront sûrs d'avoir réglé le souci en cours. Et justement, qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelles sont les raisons derrière cette décision ? En fait, un problème a été décelé, et il doit visiblement être pris en charge de toute urgence. Du moins, c'est ce qu'on pense, vu que l'entreprise est allée jusqu'à repousser l'arrivée de la mise à jour pour s'en occuper.

Des centaines de retouches en approche

Depuis son lancement, Starfield a reçu un certain nombre d'updates en tout genre. La plupart du temps, c'était pour régler des bugs persistants ou faire des ajustements çà et là. Peu importe ce qu'on pense du jeu, force est de constater que le studio en prend soin. Mais là, il va dégainer l'artillerie lourde avec la prochaine mise à jour. Elle promet d'être l'une des plus conséquentes qu'on a pu voir pour le jeu, ce qui donne déjà un avant-goût des changements à venir.

Au menu, des centaines de modifications. Rien que ça. On peut dire que les choses ne sont pas faites à moitié. Il faut donc s'attendre à des corrections de divers bugs liés aux quêtes, mais également à une stabilité globale optimisée. En outre, des améliorations graphiques sont à prévoir, mais pour l'instant, on n'a rien de précis à communiquer. On en saura davantage dans la semaine, et ça, c'est acté.