Starfield continue tranquillement de s'améliorer. En dehors du contenu, il est aussi question de sérieusement optimiser le jeu pour le rendre encore plus accessible aux configurations plus modestes.

Le monde du jeu vidéo est en constante évolution, et les développeurs travaillent sans relâche pour améliorer l'expérience des joueurs chez Bethesda. Un exemple récent de cet engagement est le nouveau patch 1.10.30 pour Starfield, actuellement disponible en version bêta sur PC, qui promet d'apporter des améliorations notables en termes de performance.

Starfield s'améliore sur PC

Selon un comparatif vidéo réalisé par MxBenchmarkPC, ce patch améliore considérablement les performances dans les périodes limitées par le GPU. Avec des améliorations d'environ 10 FPS par rapport à la version de lancement, et de 4,5 FPS par rapport à la version publique actuelle. Une légère amélioration est également constatée dans les scénarios limités par le CPU.

Ces optimisations sont cruciales pour une expérience de jeu fluide. Surtout pour un titre aussi ambitieux que Starfield, qui vise à emmener les joueurs dans des aventures spatiales en monde ouvert. L'amélioration de la performance graphique est particulièrement importante pour les jeux de grande envergure, car elle contribue à une immersion plus profonde dans l'univers du jeu.

Au-delà des mises à jour de performance, Bethesda ne s'arrête pas là. La société travaille également sur du contenu additionnel prévu pour Starfield plus tard cette année. La première extension, intitulée Shattered Space, bien qu'encore non officiellement dévoilée, semble être sur le point d'être présentée. C'est en tout cas ce que suggèrent certains changements en coulisses sur Steam.

Disponible sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S, Starfield continue d'attirer l'attention et de susciter l'intérêt. La bonne nouvelle, c'est que le titre est de plus en plus optimisé, parfait lorsque l'on possède une petite configuration.

Voici tout de même la configuration qui est utilisée dans la vidéo ci-dessus, cela permet de contextualiser un peu mieux :