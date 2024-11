C'est une mise à jour de novembre un peu tardive qui débarque sur Starfield mais qui arrive, selon Bethesda, à un point nommé. Son dernier titre aurait en effet atteint les 15 millions de joueurs, toutes plateformes confondues entre PC, Xbox Series et le Game Pass. Alors que Thanksgiving aura lieu le 28 novembre aux États-Unis, son RPG spatial accueille donc un nouveau patch accompagné de de forts sympathiques nouveautés attendues et gratuites.

Starfield donne des remerciements à ses 15 millions de joueurs dans l'espace

Après avoir enfin déployé en août dernier un premier véhicule terrestre extrêmement demandé par les joueurs dans Starfield, voilà que Bethesda remet le couvert pour marquer le palier des 15 millions de joueurs. Entre donc en scène le Deimog, un véhicule « conçu pour la vitesse et l'endurance », doté a priori d'une grande maniabilité. Côté armement, on appréciera la présence d'un lance-roquette. Celui-ci peut donc être d'ores et déjà téléchargé gratuitement depuis le menu Créations. Dans ce menu, les joueurs trouveront également une nouvelle quête, aussi récupérable gratuitement, en rapport avec Thanksgiving, baptisée « La Recette Parfaite ». Il sera question de rencontrer Harbhajan, mécanicien de profession et cuisinier amateur de son état, à Akila City.

Bethesda en profite également pour annoncer que les Créations de Starfield déployés via le programme Créateurs Vérifiés sont désormais compatibles avec les succès. Depuis l'introduction des Créations en juin, celles-ci bloquaient en effet l'obtention des succès. Une forme de sel sur la plaie, la fonctionnalité ayant pour rappel provoqué une vive polémique en raison d'une monétisation plutôt agressive.

Une mise à jour conséquente pour aller avec

Outre les nouveautés relatives au mode Créations de Starfield, le titre accueille également une mise à jour en bonne et due forme, version 1.14.74. Celle-ci vient principalement améliorer les performances et la stabilité du jeu, avec notamment la réintroduction de l'option du taux de rafraîchissement illimité sur Xbox Series X. Le patch vient également corriger de nombreux bugs relatifs à diverses quêtes, notamment du côté du DLC Shattered Space. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page du site officiel de Bethesda dédiée à la dernière mise à jour de Starfield.

Source : Bethesda