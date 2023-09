Starfield vient de se mettre à jour et s'améliore encore. Bethesda est au petit soin et les joueurs sont ravis.

Sorti depuis presque un mois maintenant, Starfield continue de cartonner, même si le jeu divise toujours autant. Il y a ceux qui aiment le jeu par-dessus tout, ceux qui le trouvent moyen, d'autres qui préfèrent le bouder… chacun y voit midi à sa porte, bien que la tolérance ne soit pas toujours d’actualité. Et oui, le jeu se fait actuellement détruire sur Steam par une vague de mécontents qui s'adonnent au fameux review bombing.

Un concept qui vise à coller des notes négatives à la pelle en s’asseyant sur l’argumentaire simplement pour descendre le jeu. Parfois pour se faire entendre, parfois juste pour… on ne sait pas trop. Quoi qu’il en soit, Starfield se fait assommer, mais il n’est pas mort. N’en déplaise aux détracteurs, le jeu est plutôt excellent et beaucoup de joueurs se régalent. Bethesda de son côté, prend déjà soin de son poulain et vient justement de déployer une nouvelle mise à jour il y a quelques heures.

Un petit patch pour Starfield et quelques améliorations visuels

Un patch pas bien gros que beaucoup n'auront même pas vu passer, d'ailleurs. La mise à jour s’attaque principalement à des bugs ici et là et vise à rendre le jeu plus stable, et même un poil plus beau, puisque les problèmes d'upscaling qui pouvaient rendre les textures floues et dégoulinantes semblent avoir été corrigés. Tant mieux ! D’autres pépins ont également été rectifiés pour éviter les plantages, ou encore pour corriger de petits bugs avec vos vaisseaux. En somme, un petit patch qui touche à tout, mais ne changera pas profondément l’expérience. Cette nouvelle mise à jour de Starfield est d'ores et déjà disponible sur PC et Xbox Series.

Notes de patch 1.7.33 sur PC et Xbox Series :