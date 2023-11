Une fonctionnalité très attendue par les joueurs va enfin arriver dans Starfield. Cela va changer bien des choses pour la plupart d'entre eux, et d'autres surprises sont au rendez-vous.

Depuis sa sortie début septembre, Starfield a droit à une attention toute particulière de la part de Bethesda. Le RPG est affiné à coups de mises à jour en tout genre, mais ça ne suffit pas à régler la totalité des problèmes. D'ailleurs, la communauté se charge parfois de tacler les soucis techniques elle-même en créant des mods. Néanmoins, le studio a promis un ajout fort attendu par les joueurs, et cette fois, il va bel et bien arriver dans le jeu. Et il n'est pas venu seul.

Starfield promet du changement

La firme s'apprête à déployer le patch 1.8.83 pour son nouveau-né, et il s'annonce massif. Pour le moment, il est seulement disponible sur Steam Beta. C'est-à-dire que les utilisateurs de la version PC de Starfield peuvent l'essayer, mais sur une version séparée de celle qu'ils possèdent déjà. Quoi qu'il en soit, cette mise à jour va apporter de belles nouveautés dans l'expérience, à commencer par la prise en charge du DLSS. Pour certains fans, l'attente a pris fin, et c'est un soulagement.

Avant l'arrivée de l'update, seul le FSR 2.0 était présent dans Starfield. Rien d'anormal, puisqu'il était associé à AMD. Néanmoins, le DLSS 3.5 de NVIDIA ne pointait pas le bout de son nez, et cela a inquiété quelques joueurs. À tel point que des mods avaient été mis sur pied pour pallier à ça. Il va finalement faire partie de ce patch, rendant au passage le jeu compatible avec le frame generation. Par contre, le DLSS sera uniquement disponible pour les utilisateurs NVIDIA PC. De leur côté, les joueurs consoles peuvent se réjouir de l'arrivée du HDR, entre autres.

Notes de patch de la version 1.8.83

Voici la liste complète des correctifs et ajustements amenés par cette mise à jour 1.8.83 pour Starfield. Pour l'instant, les développeurs vont attendre les retours des joueurs sur Steam Beta avant de la sortir officiellement sur PC et Xbox Series. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

Ajout de la prise en charge du DLSS

À la demande générale, nous avons ajouté la possibilité d’ingérer des aliments et des boissons après les avoir trouvés dans l’environnement. Vous pouvez en profiter immédiatement ou les garder pour plus tard. Le choix vous appartient.

Performance et stabilité

Résolution d’un certain nombre de problèmes et de fuites liés à la mémoire.

[PC uniquement] Ajout des optimisations de performances GPU, qui auront plus d’impact sur les cartes haut de gamme.

[PC uniquement] Modèle de filetage de rendu amélioré, améliorant l’utilisation du processeur, notamment sur les systèmes haut de gamme.

Diverses améliorations de stabilité et de performance.

Gameplay

Ajout de la capacité de manger la nourriture placée dans le monde de Starfield.

Ajustement de la furtivité pour être un peu plus indulgent.

Correction d’un problème où la tête d’Andreja restait masquée en permanence.

Résolution d’un problème qui pouvait empêcher les joueurs de tirer avec leurs armes.

Correction de problèmes où certains PNJ pouvaient être vus ne pas porter de vêtements.

Résolution d’un problème où les défis de compétences déjà en cours pouvaient cesser de progresser après avoir atteint l’unité et commencé une nouvelle partie.

Correction d’un problème qui empêchait temporairement l’ouverture de l’inventaire ou l’enregistrement après l’entrée dans l’unité.

PC : Correction d’un problème où le mouvement de la souris pouvait être saccadé.

Correction d’un problème rare qui pouvait causer la perte du navire d’attache.

Correction d’un problème où le technicien des services de navire pourrait être manquant.

Graphismes

Résolution d’un problème avec l’apparition de l’occlusion ambiante dans les résolutions ultralarges.

Compilation initiale optimisée du shader qui se produit au démarrage de Starfield.

Ajout de la possibilité de régler la luminosité et le contraste dans le menu Paramètres d’affichage.

Ajout de la possibilité d’ajuster la luminosité HDR à condition que le système le prenne en charge. (Xbox et Windows 11 uniquement).

Correction d’un certain nombre de matériaux qui pouvaient parfois présenter un motif involontaire dans certaines conditions.

Correction de divers problèmes visuels liés aux nouvelles options de curseur de FOV.

Amélioration de l’apparence des yeux sur les personnages de la foule.

Résolution d’un certain nombre de problèmes visuels mineurs liés à l’éclairage, aux ombres, au terrain et à la végétation.

Quêtes de Starfield