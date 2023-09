Starfield est enfin disponible. Du moins, pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu pour profiter de l’accès anticipé. Les autres devront attendre le 6 septembre prochain. Quelques jours à attendre pour la majorité des joueurs donc avant de profiter de ce titre d’exception. Un RPG colossal, du grand Bethesda qui, sans être exempt de défauts, propose une aventure absolument démesurée qui prend très largement le dessus. De toute manière, vous pourrez bientôt vous faire votre propre avis.

Un premier gros patch pour Starfield

Même si les avis divergent, comme à chaque sortie, beaucoup de critiques s’accordent à dire que Starfield est assurément le jeu le plus stable que Bethesda nous ait sorti jusqu’ici. Ça ne veut pas dire pour autant qu’il est totalement passé entre les gouttes. Des bugs, il y en a, des plus amusants qu’autre chose, jamais vraiment entravant, ou très, très rarement. Quoi qu’il en soit, pour les versions day one, il y en aura encore moins que pour les versions testées par la presse et les créateurs de contenu puisque Bethesda a déjà déployé un très gros patch day one pour corriger les bugs les plus récurrents et/ou les plus gênants.

Beaucoup de petits correctifs donc, mais aussi quelques rectifications de plantages un peu plus problématiques pouvant parfois bloquer la progression ou faire crasher le jeu pour les plus malchanceux. Majoritairement, ce sont des comportements liés à la physique ou à l’IA qui sont rectifiés et éviteront à nos compagnons de bloquer contre un mur ou de le traverser par exemple. La construction de vaisseaux sera également améliorée au passage. Plus globalement, c’est toute la stabilité de Starfield qui est améliorée sur PC et Xbox Series.

Notes de mise à jour pour le patch day one sur PC et Xbox Series

Nouvelles fonctionnalités

Clavier virtuel pour le Steam Deck (Steam). Remarque : Starfield fonctionne sur le Steam Deck et le ROG Ally à condition de posséder les bons pilotes, mais la configuration matérielle de ces supports est inférieure à la configuration recommandée et les performances du jeu peuvent être affectées.



Correctifs de performance et de stabilité Amélioration de la stabilité en cas de pause et de continuation du jeu (Xbox Series X|S). Résolution d'un crash rare qui pouvait se produire lors du visionnage des crédits après avoir terminé le jeu. Résolution d'un crash qui pouvait se produire lors du chargement répété de certaines sauvegardes à l'intérieur des vaisseaux.



Diverses améliorations de stabilité et de performance pour Starfield

Correctifs visuels Résolution d'un problème qui faisait que les cheveux des personnages n'apparaissaient pas toujours. Amélioration de l'apparence des objets distants lors de la transition à la surface des planètes. Résolution d'un problème qui faisait que les animations faciales étaient parfois trop brusques. Résolution d'un problème rare qui faisait que, dans certaines vues, des carrés blancs scintillants pouvaient apparaître dans le scanner portable. Résolution d'un problème qui faisait apparaître des mélanges de textures non souhaités près des côtes. Résolution d'un problème qui provoquait parfois une dégradation non souhaitée des textures (Xbox Series S).



Correctifs de gameplay Résolution d'un problème rare qui faisait flotter les compagnons dans les airs. Résolution d'un problème qui faisait que certains modules de vaisseau n'étaient plus correctement alignés. Résolution de plusieurs problèmes qui empêchaient les points d'accroche d'apparaître en rouge dans le constructeur de vaisseaux. Résolution d'un problème qui faisait que l'apparence du joueur n'était pas correcte lorsqu'il s'équipait d'objets. Résolution d'un problème qui empêchait la compétence Isolement de fonctionner comme prévu. Ajustement de la distance à laquelle le joueur pouvait accéder à la cargaison de son vaisseau et y stocker des objets. Résolution d'un problème qui occasionnait parfois un long délai sur l'écran Appuyez sur une touche.