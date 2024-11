Bethesda continue d’améliorer son célèbre jeu de science-fiction Starfield avec une nouvelle mise à jour BETA, la version 1.14.74. Cette fois, les joueurs peuvent s’attendre à des corrections de bugs, des ajustements de gameplay et des optimisations de performances. Voici ce qui attend la communauté.

Des améliorations générales et des performances optimisées pour Starfield

Bethesda a concentré cette mise à jour sur des optimisations pour rendre Starfield encore plus fluide, en particulier pour les joueurs sur Xbox Series X. Grâce à cette mise à jour, l’option de taux de rafraîchissement illimité fait son retour sur cette console, offrant une fluidité d’image maximale pour ceux qui possèdent un écran compatible. Un grand plus pour profiter pleinement des vastes environnements stellaires de Starfield !

De plus, Bethesda a amélioré la gestion du Message du jour sur Xbox, qui devrait maintenant s’afficher de manière plus fiable. Fini les messages qui apparaissent de façon aléatoire ! Autre point essentiel pour les joueurs PC : certains succès qui ne se désactivaient pas correctement avec l’utilisation de commandes console ont été corrigés. Désormais, l’utilisation de certaines commandes affectera bien le déblocage des succès.

Enfin, pour les joueurs ayant acheté le DLC "Shattered Space" sur Steam, un correctif garantit que ce contenu additionnel soit désormais correctement reconnu et affiché dans la bibliothèque.

Des ajustements de gameplay pour une immersion renforcée dans Starfield

Les ajustements de gameplay sont au cœur de cette mise à jour, et ils répondent directement aux retours des joueurs. Par exemple, l'effet de dégâts sur la durée du canon à particules Annihilator a été modifié. Il ne déclenchera plus de réactions indésirables chez les compagnons, rendant les combats plus fluides. La compétence de leadership a également été ajustée pour permettre aux compagnons de s’exprimer dans toutes les situations. Renforçant l'interactivité et l'immersion.

Bethesda a aussi optimisé la barre de furtivité, en particulier lorsque le joueur évolue dans des environnements peuplés de PNJ. Autre point important : des vaisseaux détruits pouvaient parfois apparaître sans collision, perturbant l’expérience visuelle et immersive. Ce bug a été corrigé, et un souci de placement lors du chargement de sauvegardes a également été réglé. Cela évitera au joueur de se retrouver dans des zones imprévues après le chargement de certaines sauvegardes.

L’Alliance des Traqueurs a aussi eu droit à une série de petites améliorations. Désormais, les cibles de prime apparaîtront dans des lieux variés comme Akila, Gagarin et Cydonia, pour plus de diversité dans les missions de chasseurs de prime. Les tentatives d’extorsion ou de corruption ne réussiront plus automatiquement, ajoutant un défi supplémentaire.

Des corrections pour des quêtes plus fluides

Les quêtes bénéficient aussi de nombreuses améliorations pour éviter aux joueurs des frustrations inutiles. Dans la quête "Starjacker", par exemple, l’objectif s’affiche désormais correctement lorsque le joueur monte à bord du Watchdog des Junkers. Dans "Legacy of the Fang", une clé peut maintenant être utilisée même si le joueur a quitté la zone auparavant. Pour "The Duel", les joueurs peuvent enfin finir la quête après avoir affronté Danika, même s’ils se font arrêter. Pour retrouver l'intégralité du patch, c'est par ici.

Pour ceux qui ont envie de tester ces nouveautés avant leur sortie officielle, l’accès à cette BETA sur Steam est simple et rapide. Il suffit d’ouvrir votre bibliothèque Steam, de cliquer avec le bouton droit sur Starfield. Puis d’aller dans "Propriétés" et enfin de sélectionner l’onglet "Betas".

Source : Bethesda