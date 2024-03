Préparez-vous, aventuriers de l'espace, car Starfield s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour bêta qui promet d'enrichir votre expérience de jeu. Prévue pour le 6 mars sur Steam, ce patch va introduire une série d'améliorations et de la correction de bugs, afin de rendre votre voyage dans les étoiles encore plus agréable. On retrouve notamment des ajouts qui ont été demandés par la communauté depuis quelque temps maintenant.

Starfield s'améliore encore

L'une des nouveautés les plus attendues est l'ajout d'une fonctionnalité permettant de modifier les expressions faciales de votre personnage et de vos compagnons en mode photo. L'objectif est de jouer avec les visages, un peu comme c'est le cas dans la vraie vie avec l'application FaceApp. Bien sûr, si vous préférez capturer des moments plus sérieux ou comiques, vous aurez également la possibilité de faire froncer les sourcils, grincer des dents ou tirer des grimaces à vos personnages. Le but est de jouer avec les expressions.

Bethesda a également partagé d'autres ajustements via un fil sur Twitter, tels que des améliorations du scanner permettant de l'utiliser tout en récoltant des ressources ou en ouvrant des portes. Une autre modification pratique est que désormais, si vous réglez le cap de votre vaisseau sur une mission inactive, cette dernière deviendra active. La mise à jour comprend également des correctifs pour des problèmes tels que la disparition de personnages, le personnage tournant la tête à gauche en sprintant, parmi de nombreux autres.

En attendant la suite

Les mises à jour bêta de Starfield ont généralement une durée de vie de quelques semaines dans la phase de test, le temps de repérer et de corriger d'éventuels bugs supplémentaires. La mise à jour bêta du mois dernier a introduit le support pour l'AMD FSR 3, marquant un pas de plus dans l'engagement de Bethesda à fournir de nouvelles mises à jour environ toutes les six semaines. Ces mises à jour font partie d'un plan plus large visant à enrichir le RPG spatial avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations régulières.

Des mises à jour plus conséquentes sont également en préparation, incluant de nouveaux modes de voyage, des cartes de villes et, finalement, un DLC payant prévu plus tard cette année. Malgré les critiques, Starfield continue de captiver une partie de la communauté des joueurs. On ne peut que saluer Bethesda pour cela.