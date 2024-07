Le patch majeur en question pour Starfield ajoutait pour rappel une nouvelle série de quêtes, ainsi que le Creation Kit de Bethesda, visant à faciliter la création de mods tant sur PC que sur consoles. Un ajout qui s'est toutefois fait dans la douleur, de nombreux joueurs ayant lynché le jeu à cause de l'aspect payant du Creation Club. S'agissant des Créations, voici en tout cas une mise à jour s'y intéressant particulièrement, mais pas que. Et ses ajouts ne sont à nouveau pas nécessairement du goût des joueurs.

Mise à jour décevante sur Starfield, la dernière Création de Bethesda

En attendant son DLC Shattered Space, a priori le premier d'une longue série à sortir tous les ans selon la feuille de route de Bethesda, Starfield compte en partie sur les moddeurs pour se garnir en contenu. Certaines créations intéressantes commencent à germer, comme un mod visant à révolutionner le système financier du jeu. D'autres plus terre-à-terre permettent notamment d'enfin profiter en toute fluidité du RPG galactique sur Xbox Series S. Outre le review-bombing relatif à des mods bloqués derrière un paywall, l'ajout du Creation Kit ne s'est pas fait sans bugs.

C'est justement ce que cible principalement cette nouvelle mise à jour pour Starfield. On peut entre autres citer la résolution d'un problème bloquant le jeu en lançant une sauvegarde comprenant des Créations supprimées. De nombreux ajouts de ce hotfix ciblent cela étant dit l'aspect boutique du Creation Club, au grand dam des joueurs. Il est notamment question de rendre plus fluide l'accès au Microsoft Store via Quick Resume sur Xbox Series, ou encore l'ajout de crédits sur le magasin Steam. De nombreux membres de Constellation déplorent en effet une telle mise à jour, alors que des bugs bien plus gênants et présents depuis bien plus longtemps n'ont toujours pas été résolus. Plus de chance la prochaine fois ? Voici en tout cas les notes complètes de la dernière mise à jour, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes complètes de la dernière mise à jour