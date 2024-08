À l'occasion de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024, Starfield a fait une brève mais remarquée apparition. En plus de confirmer l'arrivée très prochaine de son premier DLC baptisé Shattered Space, il a également déployé une agréable surprise demandée par la communauté depuis sa sortie l'année dernière, entre autres choses réjouissantes dans son énorme mise à jour d'août. Voyons voir tout cela plus en détail.

Une énorme mise à jour pour Starfield qui fait plaisir à la communauté

Commençons par le gros morceau de cette mise à jour d'août pour Starfield, mise en avant en grandes pompes hier soir : Bethesda a (enfin) ajouté un véhicule terrestre à son RPG spatial ! Baptisé le REV-8, il s'agit d'un buggy équipé d'une tourelle montée, d'un blindage et de boosters pour gagner en vitesse, mais également faire des sauts. Pour en profiter, il faudra installer un module sur son vaisseau. Ensuite, dès l'atterrissage sur n'importe quelle planète, le REV-8 sera déployé et prêt à l'emploi.

Ce n'est pas la seule chose très demandée par la communauté qui est maintenant disponible sur Starfield. Les joueuses et joueurs Xbox Series S profitent en effet enfin des apports dont a profité la Xbox Series X dans une précédente mise à jour. À savoir la possibilité de choisir une fréquence d'image cible (30, 40, 60 ou illimité), ainsi que le choix entre les modes Graphismes et Performances. L'option pour activer la synchronisation verticale fait également enfin son entrée. Pour rappel, de telles choses sur la Series S n'étaient jusqu'alors possible que via des mods (dont certains payants, ce qui a naturellement provoqué un certain tollé...).

Un RPG spatial qui se peaufine avec le temps en vue des DLC à venir

La nouvelle mise à jour de Starfield en profite en effet pour appliquer des traditionnels correctifs de bugs et améliorations des performances. Vous trouverez tous les menus détails en ce sens via la source ci-dessous (hélas uniquement en anglais). Petit à petit, Starfield se peaufine donc, pour mieux être en mesure d'accueillir Shattered Space le 30 septembre à venir, puis pour continuer son petit bonhomme de feuille de route, avec a priori déjà un second DLC majeur dans la soute, nom de code Starborn.

Source : Bethesda Game Studios sur X.com