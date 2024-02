La mise à jour 1.9.67 de Starfield vient d'être déployée sur PC et Xbox Series. Un patch loin d'être conséquent, mais qui apporte une nouveauté grandement réclamée par certains joueurs.

Délaissé par les joueurs en ce début d’année déjà riche en sorties, Starfield continue de s’améliorer à renfort de mises à jour. Des patchs espacés d’au moins six semaines afin de laisser le temps aux équipes d’apporter au fur et à mesure les correctifs et changements nécessaires pour perfectionner l’expérience. Ils sont d'abord réservés dans un premier temps aux membres de la branche bêta afin d'atterrir sur les machines de l’ensemble des joueurs. La mise à jour 1.9.67 de Starfield vient justement d’être déployée pour tout le monde.

Une nouvelle mise à jour pour Starfield

Disponible depuis plus d’une semaine pour les joueuses et les joueurs de la beta, le patch 1.9.67 a enfin été déployé publiquement. Une mise à jour loin d’être conséquente, mais qui apporte tout de même une nouveauté réclamée : le fameux AMD FidelityFX Super Resolution 3. Cette technologie permet d’améliorer les performances des jeux grâce à des techniques avancées de reconstruction d'image. En d’autres termes, les joueurs PC de Starfield concernés pourront profiter d’un meilleur taux de rafraîchissement et d’une meilleure qualité d’image lors de leurs explorations spatiales.

Bethesda en a profité pour régler également quelques autres soucis. Dans son viseur, la stabilité des sauvegardes des grands explorateurs ayant visité de nombreux endroits. Les bugs pouvant survenir lors de la modification du vaisseau ont également été corrigés. Le reste des changements de cette mise à jour 1.9.67 de Starfield s’adresse avant tout aux joueurs PC. Voici la liste des correctifs et nouveautés complète.

Patch notes de la mise à jour 1.9.67 de Starfield

GRAPHISMES

Ajout du support AMD FidelityFXTM Super Resolution 3 (FSR 3). (PC)

Ajout du support Intel Xe Super Sampling (X eSS). (PC)

Résolution d'un problème qui faisait que les nuages semblaient vibrer lors de l'utilisation du mode performance du DLSS. (PC)

Résolution d'un problème qui provoquait des artéfacts visuels mineurs lorsque le joueur visait avec une arme ou changeait de tâche.

STABILITÉ

Modification de la libération des FormIDs lors du chargement des sauvegardes. Cela devrait améliorer la stabilité des sauvegardes des joueurs ayant visité de nombreux endroits.

Résolution d'un problème qui pouvait survenir lors de la réalisation de modifications sur le vaisseau qui nécessitait que tous les objets soient déplacés dans la soute dans le menu du Constructeur de vaisseaux.

DIVERS