La mise à jour 1.8.86 de Starfield a enfin été déployée pour tout le monde. En plus de rendre le jeu plus beau, elle apporte aussi une fonctionnalité réclamée depuis le lancement.

Le temps semble passer à la vitesse lumière, mais les sorties elles s’enchaînent. C’en est presque difficile à croire que Starfield est disponible depuis plus de deux mois maintenant. A son lancement, la nouvelle exclusivité Xbox a autant conquis les joueurs qu’elle les a frustrés. Dire que les avis sont partagés serait un doux euphémisme, mais Bethesda ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Une équipe de 250 personnes continue actuellement de travailler sur le suivi du jeu, avec un petit programme déjà en tête en termes de fonctionnalités à venir. Le studio se focalisera sur celles les plus demandées par la communauté à sa sortie en septembre. Justement, deux d’entre elles sont arrivées avec la dernière mise à jour de Starfield.

Une nouvelle mise à jour de Starfield

Starfield passe officiellement en version 1.8.86 ce lundi 20 novembre. Pas de grande surprise, puisque c’est celle-là même qui était disponible depuis quelques jours déjà pour les membres de la branche beta. Son contenu reste donc sensiblement le même avec l’arrivée de quelques nouveautés. A commencer par la plus réclamée depuis le lancement du jeu : le support du DLSS de Nvidia pour l’ensemble des joueurs PC, comprenant les dernières technologies de la marque. De quoi rendre le jeu un peu plus beau et les experts de Digital Foundry qui ont testé ce patch de Starfield à l’avance estiment que cette version se rapproche plus du jeu tel qu'il aurait dû être proposé au lancement.

Le peuple l’a réclamé, Bethesda. Autre changement plus anecdotique, il est désormais possible de manger et de boire dans Starfield. Quand on sait que certains ont stocké des sandwichs par centaines, des festins se préparent. Pour le reste, les développeurs se sont attaqués à plusieurs autres problèmes techniques, notamment ceux liés à une fuite de mémoire et l’optimisation du CPU. En d’autres termes, ils ont bûché pour améliorer les performances et la stabilité du jeu. Autre détail et pas des moindres, les yeux des PNJ ne devraient plus être l’objet de moqueries, ils ont été améliorés avec le patch 1.8.86 de Starfield.

Patch notes de la version 1.8.86 de Starfield

Performance et stabilité

Résolution de divers problèmes de fuite de mémoire et liés à la mémoire.

[PC uniquement] Optimisation des performances pour certaines cartes graphiques. Cette optimisation sera plus perceptible sur les modèles haut de gamme.

[PC uniquement] Amélioration du modèle de threading du moteur de rendu pour une meilleure utilisation du processeur. Cette amélioration sera plus perceptible sur les systèmes haut de gamme.

Diverses améliorations de stabilité et de performance.

Gameplay de Starfield

Ajout de la possibilité de manger la nourriture placée dans le monde.

Modification de la furtivité pour être un peu plus indulgente.

Résolution du problème où la tête d’Andreja restait dissimulée en permanence.

Correction du problème qui empêchait certains joueurs de tirer avec leurs armes.

Résolution des problèmes de PNJ qui pouvaient parfois être vus sans vêtements.

Correction du problème qui stoppait la progression de certains défis de compétence après avoir atteint l’Unité et lancé une nouvelle partie.

Résolution du problème qui empêchait temporairement d’ouvrir l’inventaire ou de sauvegarder après être entré dans l’Unité.

[PC uniquement] Résolution du problème de mouvements de souris saccadés.

Correction du problème rare qui provoquait la perte du vaisseau principal.

Résolution du problème où le technicien de services du vaisseau était introuvable.

Graphismes de Starfield

Résolution du problème de rendu de l’occlusion ambiante dans les résolutions ultra-larges.

Optimisation de la compilation initiale des shaders qui se produit au démarrage.

Ajout de la possibilité de régler la luminosité et le contraste dans le menu des paramètres d’affichage.

Ajout de la possibilité de régler la luminosité HDR si le système le supporte (Xbox et Windows 11 uniquement).

Correction de plusieurs matériaux qui pouvaient parfois arborer un motif involontaire sous certaines conditions.

Résolution de plusieurs problèmes visuels liés au nouveau curseur gérant la profondeur de champ.

Amélioration des yeux des PNJ composant les foules.

Résolution de plusieurs problèmes visuels mineurs liés à l’éclairage, aux ombres, au terrain et à la végétation.

Quêtes