Sans grande surprise, Starfield sera l'un des invités de marque de l'énorme Xbox Showcase attendu le 9 juin à 19 heures chez nous. De nouveaux leaks nous laissent entrevoir ce que le RPG spatial de Bethesda nous réserve. Si vous souhaitez garder la surprise pour le jour-J, nous vous conseillons donc de ne pas explorer l'espace ci-dessous.

Starfield va bientôt mettre le paquet, d'après de nouveaux leaks

Comme l'année dernière, Starfield devrait profiter du Summer Game Fest 2024 pour donner envie de se perdre dans sa galaxie ouverte. Nous pressentions déjà que cela aurait lieu lors de la conférence Xbox, avec notamment une présentation de son premier DLC, baptisé Shattered Space, ainsi qu'une annonce pour sa date de sortie. Aux dernières nouvelles, celui-ci devrait s'intéresser de plus près à la mystérieuse faction des Va'ruun.

Si l'on en croit de récents leaks, Bethesda aurait encore d'autres annonces intéressantes dans sa manche. En plus du DLC, Starfield devrait continuer de recevoir des patchs et d'accueillir de nouveaux contenus et fonctionnalités. Il serait ainsi notamment question d'un teaser pour un élément très attendu des joueurs : la construction de stations spatiales. Les leaks ne mentionnent pas si les très demandés véhicules terrestres seront également de la partie. Il s'agirait en tout cas d'une bonne occasion pour les présenter.

Enfin, il serait question d'une annonce pour un Creation Club dédié à Starfield. Il s'agit pour rappel d'une boutique de « mods officiels », qui existe déjà notamment sur Skyrim et Fallout 4. Leur intérêt se trouve principalement sur Xbox Series, là où le modding est bien plus délicat à mettre en place que sur PC. Là où le bât blesse, c'est que les mods mis en avant peuvent être payants, au détriment de leurs créateurs originaux. Leaks oblige, il convient de prendre ces informations avec de prudentes pincettes. Il ne faudra de toute façon pas attendre longtemps pour en avoir le cœur net. Rendez-vous pour cela à la conférence Xbox le 9 juin à partir de 19 heures !