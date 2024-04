Dans le cadre d'une interview relative à la série Fallout auprès d'IGN, le directeur de Starfield Todd Howard a répondu à quelques questions à ce sujet. D'après lui, de « très bonnes nouvelles » sont attendues bientôt pour le nouveau RPG spatial de Bethesda.

Une galaxie de nouvelles fonctionnalités « bientôt » sur Starfield

Cela fait maintenant huit mois que Starfield est sorti sur PC et Xbox Series. Pendant ce laps de temps, le jeu a surtout reçu des patches plus ou moins garnis visant principalement à corriger des bugs. Les explorateurs de Constellation attendent toujours les nombreuses nouveautés promises par Bethesda. On peut notamment citer des nouveaux moyens de locomotion, des nouvelles fonctionnalités ou encore l'extension Shattered Steel. Heureusement, les moddeurs n'ont pas chômé pour remplir les éventuels trous noirs laissés par le studio.

L'inénarrable Todd Howard tenait à rassurer les joueurs sur ce point durant sa dernière interview auprès d'IGN. « Nous travaillons dur sur Starfield. Nous avons donc de très bonnes nouvelles qui seront annoncées bientôt. Il se passe beaucoup de choses dans cette galaxie », a t-il indiqué. Quant à la teneur desdites bonnes nouvelles à venir, le mystère reste pour l'instant entier. Il faudra donc attendre un communiqué officiel de Bethesda pour en savoir plus, a priori très prochainement.

Bientôt de véritables bonnes raisons de relancer Starfield ?

Bethesda est bien occupé en ce moment

Outre un petit teasing sur Starfield, Todd Howard a mentionné les nombreux autres chantiers en cours chez Bethesda. À une moindre échelle, Fallout 76 continue son petit bonhomme de chemin. Le titre a d'ailleurs connu une explosion de son compte de joueurs après la sortie de la série sur Prime Video. Le prochain jeu au cœur des attentions du studio, c'est toutefois bien évidemment The Elder Scrolls 6. Cet opus extrêmement attendu est entré en phase de pleine production l'année dernière. Il devrait par ailleurs, d'après les dires des développeurs, amplement combler les attentes des fans.

Après le sixième volet de la saga The Elder Scrolls, dans un avenir encore très lointain, Fallout 5 attend sagement son heure dans son Abri. Il n'est donc pas l'heure pas question de sortir une suite à Starfield. La galaxie n'est peut-être pas assez grande pour accueillir un autre RPG de cette envergure.