Starfield propose un contenu dense, fourmillant de petites mécaniques de jeu bienvenues. Le RPG nous invite à explorer l'espace et à faire la lumière sur un mystère de grande envergure, et c'est une aventure prenante qui ne laisse pas indifférent. Les fans sont très nombreux et même si le jeu est un petit chef d'œuvre pour beaucoup un peu d'optimisation personnalisé ici et là n'est pas de refus. Heureusement, on peut compter sur une communauté de modder déjà très active qui nous balance plein de nouveautés. C'est encore le cas aujourd'hui.

Construire son vaisseau dans Starfield, tout un art

On ne vous apprend rien, dans le titre de Bethesda, on peut construire un vaisseau spatial. Sinon, ce serait un peu compliqué d'aller explorer les confins du vide intersidéral. Néanmoins, c'est une activité qui peut déplaire à certaines personnes. Le menu consacré au chantier de l'engin n'est pas forcément le plus facile à naviguer. Il est hyper complet, certes, mais l'ergonomie n'est pas spécialement au rendez-vous, comme nous l'avions déjà soulevé d'ailleurs. Un joueur a ainsi décidé de prendre les choses en main en proposant un mod spécial pour venir régler le « problème ». Avec ça, vous aurez envie de vous atteler à la tâche.

Ce mod nous a été offert par m8r98a4f2, un moddeur qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Sa nouvelle création s'appelle « StarUI Ship Builder » et elle va vous aider à accomplir des merveilles. Le mod vient améliorer l'interface dédiée à la construction du vaisseau, comme vous pouvez le voir ci-dessous. L'idée était d'arriver à proposer un menu plus alléchant dans son aspect, tout en gardant une cohérence vis-à-vis de l'esthétique de Starfield. « Les colonnes de tri couplées à une toute nouvelle conception verticale et compacte rendent la vie facile et la construction vraiment amusante », peut-on lire dans la description.

Ce qui est immédiatement frappant, c'est l'apparence inédite du menu de conception de Starfield. On peut maintenant trier ses composants dans des catégories spécifiques en fonction de leur statistique. Cela permet de connaître plus facilement, et rapidement, les matériaux dont on a besoin pour son vaisseau. D'une manière générale, ce mod nous fait circuler aisément à travers l'interface, allant jusqu'à octroyer un framerate à 60 fps. Il est même possible de sélectionner du 30 fps ou du 120. Si ça vous intéresse, le mod StarUI Ship Builder est disponible sur Nexus, et il est partiellement compatible avec la manette.

Crédits : m8r98a4f2

Des mods en veux-tu, en voilà

Depuis sa sortie, Starfield a droit à une quantité de mods assez folle. Ce n'est pas sans rappeler le traitement réservé à Skyrim, un autre jeu du studio. Et certaines personnes n'y vont pas de main morte pour proposer des nouveautés assez atypiques. Le mois dernier, un utilisateur nous a offert un jeu transformé de fond en comble. Sa méthode : fusionner l'univers de Star Wars avec celui, préparez-vous, de Thomas la Locomotive. Plus haut, nous vous avons parlé des vaisseaux du jeu. Eh bien, avec ce mod, chacun d'entre eux prend le visage du personnage du dessin animé éponyme.

La communauté ne manque pas de ressources, et les développeurs comptent bien le lui rendre. Récemment, un énorme patch est sorti, venant ajouter le tant attendu DLSS 3.5 de NVIDIA, rendant au passage le jeu compatible avec le frame generation. Starfield a donc de beaux jours devant lui avant que les joueurs ne passent à autre chose. A l'instar de bien d'autres jeux, ce sont bien eux qui vont prendre le relais après Bethesda pour s'occuper du jeu.