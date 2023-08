Dans moins de deux semaines, ça y est, c'est la sortie de Starfield, le nouveau RPG de Bethesda. Les attentes de la communauté sont extrêmement hautes, après tout, on nous a vendus du rêve. D'ailleurs, Todd Howard, le créateur du jeu, a récemment donné une interview dans laquelle il est revenu un élément très précis : ce qui allait attendre les joueurs au bout de l'aventure. En d'autres termes, il a parlé du New Game Plus.

Un New Game Plus pour Starfield ?

Pour celles et ceux qui sont un peu perdus, le New Game Plus permet normalement de recommencer le jeu après l'avoir terminé. La particularité étant qu'on peut conserver son équipement de la première partie. Aujourd'hui, c'est une mécanique adoptée par de nombreuses productions, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes concernées. Ainsi, on était en droit de se poser la question pour Starfield, d'autant plus à cause de son statut de RPG. La réponse nous est donc venue de Todd Howard alors qu'il s'adressait au site GQ. Et bonne nouvelle, il y aura bien un New Game Plus.

Néanmoins, nous ne savons pas quelle forme il prendra dans Starfield. Todd est resté vague sur le sujet et préfère nous laisser le plaisir de le découvrir. Un NG+ classique devrait être en mesure de nous faire reprendre à zéro tout en récupérant la totalité de l'équipement d'avant. Sera-t-il également possible de transférer le niveau du personnage ainsi que ses améliorations ? C'est moins sûr, mais pour le moment, n'y a aucun moyen d'en savoir plus. Il faut attendre le 6 septembre prochain, date à laquelle il arrivera sur PC et Xbox Series. Quant aux détenteurs du Game Pass, ils pourront jouer à Starfield dès qu'il sortira. On ne peut que saluer la disponibilité de cette fonctionnalité particulièrement demandée au lancement, surtout qu'il a fallut attendre quelques mois pour des productions récentes comme God of War Ragnarok par exemple.

Un bel avenir pour Xbox

Starfield, en plus de susciter un intérêt énorme alors qu'il n'est pas encore parmi nous, marque visiblement le début d'une nouvelle ère pour Xbox. En effet, Jerret West, le directeur marketing de la firme, a pris la parole sur le RPG en saluant son caractère exclusif. Pour lui, c'est le signe que les joueurs doivent se préparer à voir d'autres exclusivités naître chez Xbox. Parle-t-il notamment de The Elder Scrolls 6 ? En tout cas, ce n'est pas Redfall qui a démontré la puissance de cette stratégie.