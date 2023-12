Starfield, c'est le dernier-né de Bethesda qui a su conquérir le cœur des joueurs férus d'exploration spatiale. En tout cas, dans nos colonnes, c'est une réussite. Et pas qu'un peu, puisqu'on lui a attribué la note de 10/10. En bref, il ne faut surtout pas le rater si vous aimez les RPG et les productions de la firme. Malgré ça, le jeu est en perte de vitesse sur Steam, et sa moyenne dégringole sévèrement.

Le naufrage de Starfield sur Steam continue

Globalement, lors de sa sortie, le titre a été plutôt bien reçu par la communauté. Cependant, c'est visiblement en train de changer. L'opinion publique a l'air de revoir son jugement, et ça a des conséquences assez violentes. Pour cause, en novembre, Starfield a été classé comme le jeu le moins bien noté de Bethesda. Quant à son nombre de nominations aux Game Awards 2023, il n'a pas été à la hauteur des espérances. Pour bien vous faire comprendre où il se situe actuellement dans le cœur de certains joueurs, il faut jeter un œil à son score sur Steam.

Si on regarde la section « Toutes les évaluations », on remarque qu'il affiche toujours « Moyen ». Et ça, c'est pour un total de 86 453 avis, ce qui n'est pas rien. Ceci dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie « Evaluations récentes ». Cette fois, le bilan est un peu plus sombre, avec une moyenne se situant à « Plutôt négative » pour 7 330 avis (au moment de l'écriture de ces lignes). L'avenir est donc loin d'être radieux pour Starfield, du moins au niveau de ses notes sur la plateforme de Valve. Mais alors, qu'est-ce qui est reproché ?

Pour quelques personnes qui ont plus de 100h sur le jeu, c'est « complètement inintéressant » ou « fade, sans âme et ennuyeux ». Des exemples, il y en a plein, et l'épopée dans l'espace n'a clairement pas plu à tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent, chacun a le droit d'aimer ou ne pas aimer une œuvre, mais ça ne s'arrête pas là. Les problèmes techniques, comme les longs écrans de chargement fréquent, sont également au centre des reproches. Heureusement, la donne pourrait bientôt changer.

Un avenir plus positif pour le RPG ?

Si Starfield n'est pas encore apprécié de tous, il a un beau futur devant lui. Bethesda et Xbox ont un projet pour le jeu : faire en sorte qu'il tienne aussi longtemps qu'un Skyrim à l'époque. Bien évidemment, pour ce faire, il faudra le soutien des moddeurs, mais également des mises à jour régulières, comme l'éditeur l'a expliqué il y a peu. « En 2024, nous déploierons des mises à jour toutes les six semaines environ, avec notre prochain patch majeur qui arrivera en février ». Justement, ce fameux patch majeur qui doit arriver en février réserve de belles surprises.

D'abord, on aura l'accès aux plans des villes de Starfield lors de l'exploration des grandes cités. Du côté des vaisseaux, on pourra les personnaliser encore plus, avec des décorations supplémentaires ou de nouvelles options de construction. La difficulté de l'aventure sera aussi plus malléable, et on va avoir la main sur l'impact qu'ont les afflictions (infections, contusions, brûlures, coups de chaleur, hypothermie...) sur notre personnage. Il nous tarde d'être en février, et plus généralement en 2024 pour la sortie de la grosse extension baptisée Shattered Space.