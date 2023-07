Avec Starfield, Xbox compte bien frapper un grand coup sur le marché et prouver qu'une exclusivité Xbox peut faire de l'ombre à celles de PlayStation. Le 6 septembre prochain, le AAA va devoir confirmer les belles promesses faites depuis son annonce à l'E3 2018. Mais en plus de tout ce que proposera Bethesda dans son jeu en monde ouvert, une fonctionnalité géniale pourrait bien faire la différence rapidement après la sortie de Starfield grâce à l'implication des joueurs.

Une option importante à la sortie de Starfield

Bethesda s'est toujours montré flexible avec sa communauté pour permettre l'utilisation de mods. Les meilleurs exemples sont évidemment ses grands titres les plus « récents », à savoir Skyrim et Fallout 4, qui permettaient aux moddeurs de se faire plaisir et aux joueurs d'en faire tout autant grâce à leurs créations sur PC, mais également sur consoles. Le prochain AAA du studio américain permettra d'en faire autant et avant même la sortie, la communauté veut se saisir de cette opportunité. Le moddeur Pickysaurus est actuellement à la recherche de volontaires pour former une équipe type afin de travailler sur le Starfield Community Patch.

Concrètement, il s'agit d'un mod destiné à corriger tous les bugs et autres problèmes techniques que Starfield comportera à son lancement et qui n'auront pas été réglés par Bethesda. Le Starfield Community Patch est donc un mod communautaire auquel tout le monde peut contribuer, soit en apportant des correctifs, soit en signalant des soucis dans le jeu. Ce mod permettrait aux joueurs de profiter d'une expérience techniquement irréprochable le plus rapidement possible après la sortie sans avoir à attendre d'éventuelles MAJ officielles.

Un mod qu'on espère pas si utile que ça

Le Starfield Community Patch pourrait rencontrer un grand succès à sa sortie, même si finalement, l'idéal serait que personne n'en ait véritablement besoin, d'autant que Bethesda a promis que ce serait son jeu le moins buggué à ce jour. Rappelons aussi que dès 2021, Todd Howard, directeur de Starfield, confirmait la présence des mods dans l'exclusivité Xbox.

Notre volonté est de supporter entièrement les mods, tout comme dans nos jeux précédents. Notre communauté de modding nous suit depuis maintenant vingt ans. Nous aimons ce qu’ils font et espérons que certains en feront leur vocation.

Si les mods permettent généralement de retravailler des détails, comme des effets de lumière, d'eau, d'améliorer les graphismes ou d'ajouter des éléments cosmétiques, les moddeurs les plus talentueux vont même jusqu'à créer de nouvelles quêtes, réécrire les dialogues, voire à développer de nouveaux pans de scénario qui rallongent la durée de vie d'un titre de plusieurs heures.

La belle promesse de Todd Howard à sa communauté

Plus récemment, dans une interview accordée à la chaîne Kinda Funny Games dans laquelle il donnait de nombreux détails sur le jeu, notamment sur les romances, Todd Howard évoquait aussi le sujet des mods. Selon lui, Starfield sera « un paradis pour les moddeurs », rien que ça. Au-delà d'autoriser la création et la prise en charge de mods, le directeur du jeu va plus loin et explique que le studio veut faciliter la tâche à sa communauté.

En effet, en plus d'avoir toujours permis aux joueurs les plus dévoués de créer du contenu pour ses jeux, Bethesda suit réellement le travail des moddeurs de prêt au point de recruter certaines personnes travaillant sur Fallout : London, un mod en cours de développement destiné au quatrième épisode la licence. Alors que Starfield s'annonce déjà marquant, le travail de la communauté pourrait rendre le titre encore plus sensationnel au fil des années. En revanche, on ne sait pas encore si les joueurs Xbox Series auront l'occasion de créer et de profiter des mods de la communauté dès la sortie ou s'il faudra attendre un peu plus longtemps que sur PC.