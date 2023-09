Depuis sa sortie, il est évident que Starfield est un succès retentissant. D'ailleurs, Bethesda a récemment indiqué que le jeu bénéficie d'une communauté de 10 millions de joueurs. Même si ce chiffre inclut les abonnés du Xbox Game Pass qui ont lancé le jeu une seule fois, cela demeure une belle réussite et un lancement impressionnant. Néanmoins, certains aspects du jeu, comme les temps de chargement entre chaque voyage planétaire, ont suscité des critiques. Mais cela pourrait-il changer ?

Starfield opère un gros changement

Bethesda est bien conscient de ces critiques concernant les temps de chargement entre les planètes, mais jusqu'à présent, aucune solution n'a été mise en avant. Face à cela, un moddeur a décidé d'agir en prenant les choses en main. De cette initiative est né le mod "Slower than Light" (clin d'œil au jeu Faster Than Light). Son objectif est clair : permettre aux joueurs qui le souhaitent d'effectuer un voyage interplanétaire sans subir un long temps de chargement, une fonctionnalité déjà présente dans No Man's Sky et qui manque cruellement à Starfield. Pour se faire une idée, une vidéo de démonstration est disponible ci-dessous.:

Pour résumer, ce mod permet de contrôler les vitesses à l'aide de raccourcis clavier, la vitesse la plus élevée étant équivalente à plus de cent fois la vitesse de la lumière. Il propose également des raccourcis pour ralentir et réinitialiser la "scène" actuelle, palliant ainsi au problème des planètes qui ne chargent pas.

Le créateur du mod précise que sa mise en œuvre est quelque peu rudimentaire, ajoutant :

J'ai des réserves quant à la possibilité de le perfectionner avant la sortie du Creation Kit. J'espère néanmoins que ce mod offrira une alternative temporaire à ceux en quête d'une expérience de vol immersive

L'installation est simple : il suffit de placer le fichier dll dans le dossier racine du jeu, comme montré ici : F:\SteamLibrary\steamapps\common\Starfield\Data\SFSE\plugins\Starfield_SlowerThanLight.dll

Si ce mod vous intéresse, vous pouvez le trouver sur NexusMod, où de nombreuses autres créations pour des jeux tels que Skyrim, Cyberpunk 2077 ou Baldur's Gate 3 sont également disponibles. Il faut bien admettre que le jeu est nettement plus agréable avec cette mécanique immersive.