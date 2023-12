Bethesda continue doucement, mais sûrement le suivi de Starfield au rythme des retours des joueurs. Comme on l'a appris récemment, la firme mise encore beaucoup sur le jeu. En effet, sur les 450 personnes travaillant sur l'ensemble des titres du studio, environ 250 se consacrent encore au RPG. Pour autant la petite nouveauté présentée aujourd'hui est un peu particulière.

Starfield s'offre un nouvel ajout gratuit

Pour cause, il ne s'agit pas d'une fonctionnalité qui nous est livrée par Bethesda. C'est un joueur du nom de CDante qui a concocté un mod qui est bien connu par les fans de Fallout 4 : le Visible Companion Affinity. La version originale était effectivement disponible pour le quatrième opus de la célèbre licence, et elle a amassé plus de 825,000 téléchargements. Autant dire que ce mod a rencontré son petit succès, et la grosse surprise du jour, c'est qu'il est maintenant disponible pour Starfield. Mais qu'est-ce qu'il ajoute exactement ?

Au cours de notre aventure spatiale, ce n'est pas toujours évident de savoir avec précision où se situe le niveau de notre relation avec nos compagnons. On voit bien qu'il réagisse parfois à nos actions, mais certains éléments nous échappent. Est-ce qu'on est plus ou moins d'avoir une relation intime avec tel personnage ? Est-ce qu'il est plutôt neutre vis-à-vis de nous ? C'est souvent difficile à savoir. Ce mod cherche donc à faciliter ce suivi relationnel, et dans Fallout 4, il était plutôt efficace.

Grâce à ce mod pour Starfield, vous pouvez voir les changements exacts qui se produisent dans les comportements de vos compagnons. Des notifications très précises apparaîtront à l'écran, allant jusqu'à vous donner le niveau d'affinité que vous avez avec eux. Il est même possible, au cours d'un dialogue, de regarder l'état de votre relation avec eux avant de prendre une décision qui serait peut-être précipitée.

Une condition à respecter avant l'installation

Ce mod peut être retrouvé sur la plateforme NexusMods, mais il est un peu particulier. Contrairement à d'autres de ses pairs, son installation ne suffit pas. Il faut également posséder le mod Plugins.txt Enabler, qui dépend lui-même du Script Extender de Starfield. Cette condition concerne les joueurs qui possèdent la version Steam du jeu. Si vous avez la version disponible gratuitement sur le Game Pass, ça va être encore différent. Il faudra installer le SFSE ASI Loader mod qui a été mis sur pied par l'utilisateur doodlum. La communauté a décidément pensé à tout, et ça fait plaisir à voir.