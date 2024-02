Starfield continue tranquillement son petit bonhomme de chemin et une fonctionnalité très attendue semble être sur le point d'arriver. On vous dit tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Bethesda est sur le point de lancer les tests pour une fonctionnalité importante de Starfield : son outil officiel de modding, le Creation Kit 2, pourrait bientôt entrer en phase bêta. Il faut dire que les RPG de Bethesda ont, depuis le début des années 2000, vu naître d'importantes communautés de modding. Il n'y a donc aucune raison pour que Starfield y échappe. D'autant que c'est l'une des grandes promesses du studio pour 2023. La pression est donc assez importante.

Starfield et le modding

Une mise à jour récente, identifiée par un utilisateur Reddit sous le nom de TERAB1T, a révélé l'ajout d'une nouvelle branche de code nommée ct_beta_verifiedcreator sur la version Steam de Starfield, ce qui suggère que cette phase bêta sera réservée aux membres du programme Verified Creator de Bethesda. Cette initiative vise à aider les moddeurs à monétiser leurs créations. Mais qu'en est-il de la gratuité ?

Bien que la priorité semble être accordée aux moddeurs vérifiés pour l'accès aux outils officiels de modding, cela ne signifie pas nécessairement que ceux intéressés par la création de mods gratuits devront attendre beaucoup plus longtemps. Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, avait promis que les outils de modding de Starfield seraient disponibles en 2024, sans faire de distinction entre le programme Verified Creators et la communauté plus large. Tout est donc encore possible.

Enfin les outils ?

Les outils officiels de modding sont très attendus. Car ils devraient considérablement simplifier le processus de modification de Starfield en fournissant une interface de développement complète. Jusqu'à présent, tous les mods disponibles pour le jeu ont été créés à l'aide de méthodes rudimentaires. Comme les éditeurs hexadécimaux. La sortie prochaine du Creation Kit 2 devrait marquer une étape majeure dans les efforts de Bethesda pour tenir sa promesse de faire de Starfield un paradis pour les moddeurs.

Le passage du Creation Kit 2 par une phase de tests bêta, nécessitant potentiellement plus de temps en raison de l'étendue des fonctionnalités à introduire, laisse présager une sortie complète pour le printemps 2024. Par la suite, on devrait enfin voir arriver des mods de refonte pour totalement chambouler le RPG spatial.