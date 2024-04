Très attendu, Starfield est finalement sorti en septembre 2023. Cette Odyssée spatiale signée Bethesda continue d'inspirer les fans, notamment sur PC ! Les moddeurs s'en donnent généralement à cœur joie, en témoigne un nouveau mod totalement gratuit disponible depuis le 7 avril. Celui-ci promet littéralement de renouveler l'expérience du jeu.

On doit ce nouveau mod de la taille d'un vrai gros DLC à l'internaute TankGirl444. Nommé "TGs Galactic Colonies Expanse", il enrichit considérablement l'un des systèmes de jeu les plus appréciés de la communauté, de quoi relancer l'intérêt pour le soft de Bethesda.

© Mod de TankGirl444.

Starfield devient un Farming Simulator ?

Le mod "TGs Galactic Colonies Expanse", à trouver gratuitement sur NexusMods, s'attaque en effet à toute la partie constructions et exploitation de ressources et revisite tout un système agricole. Grâce à lui, vous pouvez donc vous lancer dans l'agriculture industrielle. Faites vos plantations, entretenez vos terres et récoltez vos fruits et légumes à la manière d'un véritable Farming Simulator.

Pour plus d'immersion, TankGirl444 a également pensé toute une série de bâtiments et d'items inédits. Cela devrait rendre la construction de colonies encore plus plaisante. De fait, c'est la promesse d'une personnalisation encore plus grande.

© Mod de TankGirl444.

Mais ce n'est pas là le seul avantage du mod. De fait, il propose également des combats de mechs approfondis. Élaborez enfin tout un système de défense de votre exploitation et de votre ville grâce à des tourelles spécialement pensées pour. Ainsi, c'est donc tout un enjeu stratégique qui s'ajoute à l'aspect simulation de ferme.

Qui plus est, le mod devrait continuer de s'enrichir et d'être optimisé dans le temps, comme l'indique la moddeuse. Actuellement, quelques bugs sont encore à déplorer. Par exemple, certains personnages ou items apparaissent sous-terre ou encore les manguiers ne peuvent être plantés qu'en vue FPS. Rien de bien dommageable pour autant.

À ce jour, le mod pèse 1,1 Gb. Pour l'installer, seule la version basique de Starfield est nécessaire, sur PC évidemment. Et, cerise sur le gâteau, il est disponible en français, à condition de télécharger le kit de traduction, mis à disposition depuis la page de description. On dit encore merci à la communauté.