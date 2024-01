Starfield est déjà un jeu impressionnant en soi, mais certains joueurs cherchent à le perfectionner encore davantage en y ajoutant du contenu tout nouveau. L'objectif est de le rendre encore plus gigantesque. On a déjà vu toute sorte d'ajouts, mais le dernier en date se distingue particulièrement en enrichissant le background et en approfondissant tout ce qui concerne l'univers du jeu.

Starfield, un nouveau contenu très appréciable

Le mod Grindterra Industries, développé par les moddeurs ItsmePaulieB et Boris4774, introduit dans Starfield une faction inédite, dotée d'un système de criminalité opérationnel ainsi que d'une gamme de vêtements spécifiques que les joueurs peuvent acquérir. Cette nouvelle faction, Grindterra, est présentée comme une organisation corporative secrètement financée par l'UC dans le but de rivaliser avec Ryujin Industries. En tant qu'entité du secteur privé, Grindterra a la capacité de se développer dans l'espace Freestar, recrutant d'anciens officiels gouvernementaux et militaires de l'UC pour éliminer agressivement la concurrence. Officiellement, Grindterra se positionne comme une entreprise dédiée à la terraformation de l'univers selon sa vision. Cependant, en coulisses, elle œuvre à l'expansion de sa force militaire privée sur un maximum de planètes, aspirant à devenir la corporation dominante dans l'univers de Starfield. Tout un programme.

Initialement, la faction GrindTerra se montre neutre envers les joueurs, mais elle peut devenir hostile si ces derniers décident de rejoindre la faction concurrente Ryujin Industries. Les créateurs du mod précisent : "GrindTerra Industries enregistre vos activités criminelles et attribuera des primes spécifiques à la faction. Vous pourriez même vous retrouver arrêté et transféré dans l'une des deux prisons de l'UC." Ils ajoutent également que dans le cas de mises à jour futures impliquant des allégeances de faction, GrindTerra se rangera du côté de l'UC et non de la collectivité Freestar. Ce mod Starfield n'influence pas la prime ou les relations avec l'UC. Les activités criminelles disponibles incluent actuellement le vol à la tire, le meurtre et l'intrusion. Le mod se retrouve ici.

Sur les traces de Skyrim

Starfield continue de captiver sa communauté avec une diversité saisissante de mods, rappelant l'enthousiasme autrefois généré par Skyrim, l'autre jeu de Bethesda, qu'on ne présente plus. L'imagination débordante de la communauté de moddeurs s'est notamment manifestée à travers un mod pour le moins singulier introduit il y a quelques mois. Ce dernier a fusionné de manière surprenante l'univers de Star Wars avec celui de Thomas la Locomotive, transformant ainsi de façon originale les vaisseaux spatiaux du jeu en personnages du dessin animé bien connu.

Cette tendance à l'innovation de la part des joueurs est encouragée par le soutien constant des développeurs. Starfield, avec l'ajout prochain de mods permettant de piloter des méchas, promet de garder son attrait sur le long terme. Les joueurs, tout comme ils l'ont fait pour d'autres jeux, semblent déterminés à enrichir et diversifier l'expérience de jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.