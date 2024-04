Starfield poursuit sa route et a reçu une énorme mise à jour 1.10.31 en mars dernier. L'un des plus gros patchs jamais déployés depuis le lancement avec plus de 400 correctifs pour les visuels, les quêtes, l'interface etc. Et ce n'est que le début car Bethesda a des plans sur le (très) long terme. De leur côté, les joueuses et joueurs redoublent d'imagination pour ajouter sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Après tout, l'éditeur leur a donné carte blanche, donc ils auraient tort de se priver. Le dernier ajout devrait d'ailleurs assouvir la soif de challenge chez certains.

Starfield vous met plus que jamais au défi

Des changements officiels devraient être prochainement annoncés pour Starfield, mais pendant ce temps, ce sont les moddeurs qui assurent le service après-vente. Dernièrement, l'internaute TankGirl444 a par exemple partagé un nouveau mod pour se la jouer Farming Simulator. Mais si l'agriculture industrielle n'est pas votre dada, il y a peut-être mieux avec un défi encore jamais vu. L'utilisateur youngneil1 a publié un mod pour augmenter la difficulté du New Game Plus du jeu qui, de base, corse déjà les choses. Avec cette nouveauté, le challenge proposé prend toutefois une autre dimension à chaque boucle New Game+ et fait même sauter totalement une limite imposée en temps normal. Oubliez le NG+10 de Starfield, c'était de la rigolade à côté de ce qui vous attend.

En installant le mod « Deep End » sur Starfield, vous allez pouvoir augmenter drastiquement la difficulté jusqu'au NG+100 là où l'original se contente d'une limite NG+10. Dans la version officielle, le héros se voit infliger 10% de dégâts supplémentaires à chaque boucle New Game Plus. Mais avec le mod, ça monte à 25% pour le personnage, et 10% pour les vaisseaux. Concrètement, voici les modifications expliquées via la page Nexusmods de Deep End :

Les dégâts reçus par le joueur sont augmentés de 25% à chaque boucle NG+, avec une limite à 25x des dommages subis en NG+100

Augmentation de 10% des dégâts EM / Bouclier (y compris des vaisseaux) / explosifs à chaque boucle, avec une limite à 10x les dommages subis en NG+100

Les dégâts infligés par le joueur (tous les types) sont diminués de 5% à chaque boucle, avec une limite à 50% de baisse en NG+10. C'est le fonctionnement classique de Starfield sans modification