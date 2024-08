Tout porte à croire que Shattered Space devrait arriver courant septembre. Nous en aurons toutefois le cœur net à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom le 20 août. D'ici là, Starfield profite de l'initiative de cette intéressante nouveauté parmi tant d'autres pour pimenter l'expérience de base.

Avis de recherche sur cette nouveauté pour Starfield

Comme dans ses précédents jeux, Bethesda a proposé avec Starfield une fondation plutôt solide pour un bac-à-sable à l'échelle cette fois spatiale. Et c'est encore grâce aux moddeurs que, petit à petit, cet énorme terrain de jeu s'améliore à travers différentes nouveautés et fonctionnalités. Le mois dernier, nous vous parlions notamment de StarFinance, un mod venant totalement réinventer le système économique du jeu. Place cette fois à un mod qui vient nettement améliorer une partie quelque peu laissée en friche dans le RPG spatial.

Au fil de nos pérégrinations dans Starfield, nous avons la possibilité d'accepter des missions de chasseur de primes. Cela se limite au simple appareil de traquer une cible et de la ramener morte ou vive. Avec le mod Trackers Alliance. Celui-ci permet d'ajouter une forme de série de quêtes autour de cette faction quelque peu abandonnée par Starfield. Il devient avec cette création de Nell Drakebane aussi intéressant de la rejoindre que par exemple la Flotte Écarlate ou les Colonies Unies.

Avec ce mod, terminer une prime nous demande ensuite de se rendre dans une pièce avec différentes récompenses à y récupérer, ainsi qu'un ordre de mission pour la prochaine. Le moddeur souhaiterait rendre cela plus interactif, mais est pour l'instant limité dans ses ambitions, arguant qu'il aurait besoin de plus de temps pour que cela soit possible. Il propose cela dit une base pour les chasseurs de prime, avec une serre pour y cultiver des plantes ou encore un mess pour s'y restaurer. Une manière comme une autre d'attendre le premier DLC de Starfield, des véhicules terrestres très demandés, et la suite d'une feuille de route visiblement chargée, en somme.

