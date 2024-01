Starfield continue de se mettre à jour et le prochain patch est d'ores et déjà annoncé comme étant massif. Bethesda nous annonce promet de très nombreux changements, ça promet.

Depuis sa sortie, Starfield divise. Certains l'adorent, d'autres le détestent, tandis qu'une poignée de joueurs et joueuses se retrouvent au beau milieu de tout ça. Quoi qu'il en soit, malgré les vives critiques et le review bombing dont il est victime, le jeu est un carton. Il s'est non seulement vendu à plusieurs millions d'exemplaires, mais il fascine toujours et attise les curiosités. Bien que moins nombreux qu'au lancement, les joueurs sont présents, certaines ont déjà plusieurs centaines d'heures au compteur et continuent de se régaler. Bethesda, de son côté, veille au grain.

Starfield va recevoir une mise à jour colossale

Starfield a déjà eu pas mal de mises à jour depuis son lancement. Des corrections de bugs et des ajustements principalement. Bethesda tente tant bien que mal de satisfaire le plus grand nombre en assurant une expérience optimale. Chacun trouvera midi à sa porte, mais on ne peut pas dire que le studio reste les bras croisés. D'ailleurs, les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée prochaine d'une gigantesque mise à jour, la plus grosse jamais sortie à ce jour. Un patch colossal qui touchera à tout un tas de choses.

On n'a pas tous les détails, mais Bethesda nous annonce des centaines de modifications. Un grand nombre de bugs liés aux quêtes seront ainsi corrigés, la stabilité globale du jeu sera optimisée, et on aura même le droit à des améliorations graphiques. Beaucoup d'autres correctifs d'importances variées seront de la partie. Bethesda nous donnera davantage de détails dès la semaine prochaine avec les notes de patch.

Comme souvent, l'imposante mise à jour passera d'abord par la branche bêta avant d'être déployée sur le jeu pour tous. Dès le 17 janvier prochain, la branche bêta de Starfield sur Steam pourra être mise à jour avec ce très gros patch. On y verra plus clair à ce moment-là. L'update arrivera ensuite sur la version classique un peu plus tard. Préparez de la place sur votre SSD !