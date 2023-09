Le lancement de Starfield est un succès. Quelques heures seulement après sa sortie officielle, Bethesda se targuait d’avoir réuni plus de 6 millions de joueurs, toutes plateformes confondues. Une réussite pour le studio, qui réussit son pari de livrer son jeu le moins buggé à ce jour. Bon, la barre était basse et des glitchs, problèmes de progressions et autres problèmes se sont invités au lancement. Bethesda travaille dessus, et alors qu’une nouvelle mise à jour de Starfield a été déployée, le studio fait un point sur les nouveautés à venir.

De nouvelles fonctionnalités arrivent dans Starfield

Un nouveau patch de Starfield a été déployé ce mercredi 13 septembre 2023. La version 1.7.29 du jeu se focalise avant tout sur les corrections de bugs et quelques améliorations, aussi bien sur PC que sur Xbox Series. L’accent a surtout été mis sur les soucis bloquant la progression de quête et sur l’amélioration des performances pour réduire de nombre de crashes et stabiliser le framerate. Un patch assez mineur donc qui ne vous demandera que 729 Mo sur Steam. Pour de plus gros changements, il faudra attendre encore un peu. Dans son dernier billet de blog, Bethesda promet l’arrivée de fonctionnalités et options réclamées depuis le lancement de Starfield.

Après ce petit patch s’attaquant aux problèmes jugés prioritaires, l’équipe déploiera des mises à jour plus régulièrement contenant les fonctionnalités les plus demandées par la communauté, à savoir :

Contrôles de la luminosité et des contrastes

Menu de calibration du HDR

Sliders pour le champ de vision

Support du Nvidia DLSS (PC)

Support des écrans 32:9 Ultrawide (PC)

Un bouton manger pour la nourriture

Un point sur la stabilité et les performances

Bethesda temporise, ce ne sont là que les fonctionnalités les plus imminentes, qui sont d’ailleurs presque toutes disponibles dans Starfield grâce aux mods. Les développeurs suivrons de prêt les requêtes des joueurs afin d’ajouter du nouveau contenu et d’améliorer certaines mécaniques. « Même si on ne répond pas à vos demandes immédiatement, nous aimerions le faire dans le futur, comme les cartes des villes », ajoute le studio. La priorité est néanmoins donnée aux bugs les plus bloquants et aux soucis de stabilité. Des améliorations de certaines fonctionnalités réclamées sont aussi en cours de développement.

En parallèle, Bethesda travaille étroitement avec Nvidia, AMD et Intel pour leurs drivers respectifs et chaque mise à jour de Starfield comprendra systématiquement des améliorations des performances et une meilleure stabilité. Les développeurs rappellent également que les outils officiels des mods arriveront dès le début 2024 et seront compatibles avec l’ensemble des plateformes, comme ce fut le cas avec Skyrim et Fallout.

Patch notes de la version 1.7.29 de Starfield

Performances et stabilité

Xbox Series X|S Amélioration de la stabilité quant aux installations.

Diverses améliorations de la stabilité et des performances pour réduire les crashs et améliorer le framerate

Quêtes