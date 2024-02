Starfield est ce qu’il est et des mois après sa sortie, il divise toujours autant. Bethesda, de son côté, le bichonne, l’améliore et le met à jour régulièrement. Pour le moment, on a surtout le droit à des correctifs ou des ajustements pour affiner le gameplay et rendre le jeu plus stable pour un maximum de joueurs, notamment sur PC. Des mises à jour parfois très importante, comme le dernier patch absolument colossal. Et en attendant le premier gros DLC cette année, le studio continue son travail de soutien et se prépare même à ajouter une fonctionnalité très demandée par les joueurs PC.

Starfiled va bientôt recevoir une nouvelle fonctionnalité demandée par les joueurs

Non content de se crêper le chignon pour savoir qui a raison concernant Starfield, certains trouvent même le moyen de se tirer les cheveux pour savoir qui d’AMD ou Nvidia est le meilleur. Histoire de satisfaire le plus grand nombre, et un maximum de config PC possible, Bethesda s’est arrangé pour utiliser les technologies des deux concurrents. Pas de jaloux. Au départ, Starfield ne supportait que l’appui d’AMD, avec son FSR, un système permettant de profiter d’une meilleure fluidité en jeu sans compromettre la qualité graphique. Très vite, les joueurs ont demandé l’arrivée du DLSS, l'équivalent chez Nvidia, et des moddeurs avaient d’ailleurs rapidement sorti un patch maison pour l’activer. Bethesda avait fini par l’intégrer officiellement.

Aujourd’hui, il est une nouvelle fois question d’AMD et de son FSR puisque c’est la dernière version de la techno qui débarquera prochainement sur Starfield. Le FSR 3 fera en effet partie de la prochaine vague de mise à jour. Les joueurs le demandaient ardemment, c’est chose faite. Le studio affirme toutefois que ce sera une version encore en cours de développement, une version bêta donc. Vous pourrez tout de même profiter de la dernière mouture du FSR, mais on vous prévient juste que la stabilité et/ou les performances peuvent tousser un peu. Les joueurs consoles, quant à eux, ne sont pas concernés.

Pour rappel, Starfield est disponible sur PC (via Steam et le Microsoft Store) mais aussi sur Xbox Series. Il fait également partie des très gros jeux dispo sur le Xbox Game Pass.