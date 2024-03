On l'attendait, et elle est arrivée, la nouvelle mise à jour pour Starfield est officiellement déployée, avec un bon paquet de nouveautés qui se faisaient grandement désirer par les fans.

Bethesda nous avait promis qu'en 2024, Starfield allait recevoir un certain nombre d'updates massives. Et le studio n'a pas menti. Dès aujourd'hui, un nouveau patch est arrivé sur Steam Beta, et les changements qu'il apporte ne sont pas négligeables. Au menu, des améliorations diverses et variées et des correctifs. Des fonctionnalités inédites sont également au rendez-vous, bref, c'est une excellente nouvelle pour le jeu. Voyons ensemble tout ce qui va changer.

Le nouveau patch pour Starfield est entré en phase de beta

Petite précision avant de commencer, la nouvelle mise à jour n'est pas encore disponible pour tout le monde. Comme on l'a expliqué plus haut, elle est entrée en phase de beta sur la plateforme de Valve. Du coup, les détenteurs du titre sur cette dernière peuvent découvrir les changements en avant-première. L'idée étant de faire, si on le souhaite, des retours à la firme. Elle s'occupe ensuite de peaufiner l'update ou de faire des retouches de dernière minute. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on a de beau au programme ?

Outre la pléthore de problèmes techniques qui sont taclés, on relève d'abord l'ajout d'une fonctionnalité qui permet de récolter des ressources et ouvrir des portes alors que le scanner est utilisé. C'est donc un processus moins fastidieux. En outre, on note aussi le support pour ajuster le FOV en vue à la troisième personne lorsqu'on contrôle le vaisseau. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a enfin la possibilité de modifier le statut d'une mission via son bolide interstellaire. Elle passera d'inactive à active si vous choisissez de vous y rendre. Une belle nouveauté qui rend la navigation dans les menus plus ergonomique.

Néanmoins, le plus gros morceau, c'est peut-être la fonctionnalité permettant de modifier les expressions faciales de votre personnage et de vos compagnons en mode photo. Vous pouvez changer leur visage à votre guise, les faire grimacer ou sourire, bref, vous avez saisi l'idée. Il y a même de nouvelles poses qui sont accessibles pour Vasco. Bon, il faut aimer utiliser ce mode un peu spécial, sinon, ça n'aura que peu d'intérêt pour vous. Cependant, force est de constater que ça enrichit tout de même l'expérience proposée par Starfield.

Notes de patch de la nouvelle mise à jour

Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, on va mettre la liste de tous les changements mis en place par le patch. On le répète, mais si vous n'avez pas Starfield sur Steam, vous ne pourrez pas accéder à la beta. On ne sait pas exactement combien de temps elle va durer, mais normalement, l'attente sera de courte durée. En tout cas, c'est ce qu'on espère.

Fonctionnalités principales

MODE PHOTO : Ajout de la possibilité de définir des expressions et des poses sur les joueurs et les compagnons en mode photo.

: Ajout de la possibilité de définir des expressions et des poses sur les joueurs et les compagnons en mode photo. SCANNER : vous pouvez désormais ouvrir les portes et récolter avec le scanner ouvert.

: vous pouvez désormais ouvrir les portes et récolter avec le scanner ouvert. Le fait de mettre le cap sur une quête inactive en fera désormais la quête active.

Ajout de la prise en charge de l'ajustement du champ de vision lors de l'utilisation de la vue du vaisseau à la troisième personne.

Ajout d'un curseur de qualité de filtrage anisotropique (PC).

Suppression du coût du "digipick" pour l'utilisation d'Undo pendant le mini-jeu de sécurité.

Ajout d'une sauvegarde automatique lors d'un voyage rapide de la surface d'une planète à l'orbite.

Mise à jour de l'interface utilisateur du vaisseau pour une meilleure fluidité à des taux de rafraîchissement plus élevés.

Pour ce qui est des très très trrrrrrrrrèèèèès nombreux correctifs (plus de 400) difficile de dresser la liste complète que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Bethesda. Ce nouveau patch touche à absolument tout, que ce soit la correction de bugs mineurs de l'interface utilisateur, aux gros plantages graphiques ou encore aux comportements étranges de certains personnages. Bethesda n'a clairement pas fait les choses à moitié et les joueurs devraient certainement apprécier la manœuvre.