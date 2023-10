On ne dirait pas comme ça, mais cela fait déjà un mois que Starfield a atterri sur Xbox Series et PC. La nouvelle licence de Bethesda continue de cartonner, même si elle divise toujours autant les joueurs. Chacun son avis, certains trouvent que ses défauts techniques gâchent l’expérience, d’autres non. Il n’en fallait en tout cas plus à quelques joueurs pour détruire gratuitement le jeu sur Steam, dévalorisant au passage les critiques constructives de celles et ceux qui n’ont pas, ou moyennement, apprécié Starfield. Bethesda a cependant prévenu : ce n’est que le début pour son dernier bébé. L’éditeur américain compte bien faire perdurer pendant des années encore son poulain, que ce soit à l’aide des mods ou du suivi des équipes. Justement, les développeurs viennent de déployer une nouvelle mise à jour de Starfield.

Nouvelle mise à jour pour Starfield

Starfield passe en version 1.7.36. Un petit patch qui ne paie pas de mine comme ça et qui pourrait presque passer inaperçu auprès des grosses connexions, mais qui apporte une nouvelle option demandée. Il est en effet désormais possible de régler le champ de vision depuis le menu grâce à des sliders, et ce que vous jouiez en vue à la première ou troisième personne. Un changement promis par Bethesda depuis le déploiement de la première grosse mise à jour du jeu, l’éditeur ayant promis de déployer des patchs plus régulièrement et d’apporter des fonctionnalités grandement réclamées par la communauté. Parmi elles, le menu de calibration du HDR, des contrôles de la luminosité et des contrastes ou encore le support des écrans 32:9 Ultrawide sur PC.

Il faudra encore patienter un peu, ce sera pour une ou des prochaines mises à jour de Starfield. Celle de ce 9 octobre améliore également la stabilité des GPU Intel Arc, corrige un bug gênant pour l’une des quêtes principales et améliore globalement la stabilité et les performances du jeu. Une mise à jour presque de routine donc, disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series.

Patch notes de la version 1.7.36 de Starfield

Général

FOV : des curseurs sont désormais disponibles dans les paramètres pour permettre aux joueurs utilisant la première personne ou la troisième personne d'ajuster leur champ de vision.

Performances et stabilité

[PC UNIQUEMENT] Amélioration de la stabilité des GPU Intel Arc.

Diverses améliorations de la stabilité et des performances.

Quêtes