Le dernier titre de Bethesda, Starfield, s'est imposé comme une réussite sur plusieurs fronts. Cependant, malgré ses qualités indéniables, certains joueurs ont noté des lacunes en termes de mécaniques de jeu. Heureusement, cela n'est pas hors de portée pour certains fans déterminés, prêts à améliorer l'expérience grâce au modding, une solution fréquemment utilisée dans l'industrie du jeu vidéo PC. Surtout chez l'éditeur américain.

Starfield se la joue No Man's Sky

Bien que Starfield se distingue par une expérience de jeu immersive, notamment dans l'exploration spatiale et la découverte de nouvelles planètes, il présente quelques lacunes qui frustrent les joueurs. Une des critiques majeures concerne l'utilisation des écrans de chargement durant les phases d'atterrissage, empêchant les joueurs d'apprécier le spectacle depuis leur cockpit. De nombreux adeptes du jeu auraient préféré avoir l'option de choisir entre une approche rapide, avec un écran de chargement, et une approche immersive permettant une vue à la première personne.

En somme, la communauté espère voir intégrer une fonction de vue subjective lors des décollages et atterrissages, à l'instar de ce que propose le jeu No Man's Sky. Fort heureusement, un développeur amateur s'est déjà attelé à la tâche, en créant un mod qui vient pallier ce manque, comme il le montre dans une vidéo de démonstration. Attention toutefois, la vidéo contient des spoilers concernant la présence d'un vaisseau. Nous vous déconseillons de la regarder si vous êtes au début de votre aventure dans le jeu.

ATTENTION AU SPOIL.

Comme on peut le constater, ce mod ne cherchera pas à éliminer complètement les écrans de chargement lors des phases d'atterrissage et de décollage. Toutefois, il maintiendra une perspective à la première ou à la troisième personne, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de vivre ces moments depuis leur cockpit, ce qui est nettement plus immersif. C'est d'autant plus agréable que dans Starfield, les planètes sont nombreuses et variées, ce qui confère une toute autre dimension à l'expérience lorsqu'on peut les admirer directement depuis le cockpit. De notre côté, nous sommes tout à fait séduits par cette perspective.

Ce n'est que le début

Bethesda, le studio à l'origine du jeu, annonce que l'aventure du modding pour Starfield ne fait que commencer. L'entreprise envisage de fournir aux moddeurs un éventail croissant d'options et d'outils. On nous tease déjà la possibilité de modifier intégralement des planètes. Il est facile d'imaginer le large éventail de possibilités qui s'ouvriront, avec potentiellement des mods dédiés à Star Wars, Star Trek ou encore Dune.

C'est une aubaine pour le jeu, comme cela a été le cas pour tous les épisodes de la série The Elder Scrolls. Cela contribue non seulement à forger et fidéliser une communauté solide, mais également à prolonger considérablement la durée de vie (déjà importante) du RPG. Autant de points positifs, en somme. Imaginez un peu à quoi le jeu ressemblera avec les mods dans plusieurs années. Il suffit de jeter un œil au site Nexus pour Skyrim pour s'en faire une petite idée. C'est de la folie.

De votre côté, quelle mécanique de jeu aimeriez-vous voir ajoutée, aussi bien en mod qu'officiellement ?