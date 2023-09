Si Starfield est un jeu généreux dans sa forme actuelle, Todd Howard, le réalisateur du titre et producteur chez Bethesda, nous apprend que les équipes avaient prévu d'aller encore plus loin. Le soft aurait pu être beaucoup plus punitif avec les joueurs, mais les développeurs ont fait machine arrière.

Starfield trop punitif ? Bethesda simplifie le jeu

Au cours du podcast Game Maker's Notebook en compagnie de Ted Price, le patron d'Insomniac Games (Marvel's Spider-Man 2), Todd Howard s'est confié sur le développement de Starfield. La première grosse sortie de cette rentrée 2023 qui cartonne. Le réalisateur a révélé qu'après réflexion, les équipes avaient dû revoir leurs ambitions à la baisse en ce qui concerne les planètes et la façon dont celles-ci affectent le joueur.

Dans la version actuelle de Starfield, il est souvent nécessaire de porter une combinaison intégrale pour éviter les problèmes. Le jeu prévient d'ailleurs des différentes conditions météorologiques des planètes, mais ça aurait dû être plus complexe que cela. À l'origine, les diverses combinaisons avaient un intérêt bien plus important, davantage dans la lignée d'un Fallout, puisqu'il fallait en changer pour chaque type de système et de danger (radiation, froid extrême...). Les effets de ces conditions, ou des maladies (pulmonaires, empoisonnement au rayonnement etc.) auraient par conséquent été bien plus dommageables.

Mais finalement, lors des playtests de Starfield, le choix de simplifier cet aspect survie a été fait. « En réalité, c'était un système complexe. C'était très punitif et trop compliqué à comprendre pour les joueurs. Nous l'avons donc simplifié » explique Howard. Une confidence qui devrait en soulager certains, mais en énerver d'autres qui auraient sûrement adoré voir un système de survie plus poussé. Peut-être que les mods de la communauté, qui sont de plus en nombreux, pourront régler en partie cette absence ? Après tout, grâce à cela, on peut désormais effectuer un voyage interplanétaire sans temps de chargement. Une fonctionnalité indisponible au lancement de Starfield.

Crédits : Bethesda.

Fallout 76 réhabilité malgré lui

Il y a quelques heures, on vous a fait part d'un nouveau record pour Starfield qui, contrairement aux précédents, ne met pas en valeur le soft. En effet, le titre est devenu le jeu Bethesda le moins bien noté de la plateforme Steam en obtenant que 71,40% d'évaluations positives. Une performance qui le classe derrière le très critiqué Fallout 76, ce qui n'est pas vraiment flatteur. L'écart dans la notation est cependant infime (0,36%), mais il est là. Alors qu'est-ce qui cloche ?

Sur les différents retours qu'on peut lire, de personnes qui ont des dizaines voire des centaines heures de jeu au compteur, la technique, les animations voire l'écriture posent problème. Pour certains, Bethesda se serait trop reposé sur ses lauriers et n'aurait pas réussi à égaler des jeux plus actuels comme Cyberpunk 2077 ou Baldur's Gate 3. Les planètes et leur exploration sont aussi un autre sujet qui divise.

De votre côté, avez-vous pu vous lancer dans l'aventure Starfield ? Quelle est votre ressenti quasiment un mois après la sortie ? Quels sont les points positifs et négatifs selon vous ?