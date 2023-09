Chef d'oeuvre pour certains, semi déception ou ratage pour d'autres, les avis sur Starfield divergent. Mais au global, les retours sont clairement positifs puisque le jeu obtient une moyenne Metacritic de 84/100 pour la presse spécialisée. C'est un peu plus tiède du côté des joueurs, avec 6,6 de moyenne, mais il faut tenir compte du review bombing subi par le titre. À chaque sortie d'exclu de constructeur, certains s'amusent en effet à distribuer abondamment des zéros et autres notes très basses. Heureusement, on peut faire confiance à d'autres plateformes comme Steam pour des critiques plus constructives.

Starfield fait moins bien que le très critiqué Fallout 76

Sur Steam, les joueurs peuvent donner leur opinion sur les jeux, mais la pratique est encadrée. Pour publier un avis, il faut avoir joué aux titres. Ca paraît tout à fait logique pour éviter les dérives, mais on voit bien avec le review bombing de Metacritic que toutes les plateformes ne sont pas encore au point là-dessus. C'est si l'on reparle de ça, c'est parce que la note de Starfield a baissé en dessous de celle de Fallout 76. C'est donc désormais le jeu Bethesda le moins bien noté de l'histoire de l'éditeur, et c'est peu dire que c'est une belle grosse contre-performance. Fallout 76 étant jusqu'ici l'un des plus gros flops, si ce n'est le plus gros, de la société. Pour situer un peu, la note Metacritic du soft est de 52/100.

En revanche, sur la boutique de Valve, c'est l'inverse car 71.76% sont des évaluations de Fallout 76 sont positives, contre 71,40% pour Starfield. C'est donc en dessous, même si ça se joue dans un micro mouchoir de poche. Alors qu'est-ce qui a gêné ces joueuses et joueurs ? Après 41,1 heures de jeu, l'un d'eux déplore la technique, les animations, l'écriture ou encore l'exploration avec des « planètes désespérément vides ». Ce dernier point faible se retrouve également chez l'utilisateur avec ses 92,9 heures de jeu au compteur. Plusieurs d'entre eux comparent Starfield à d'autres RPG comme Cyberpunk 2077 ou Baldur's Gate 3 pour faire part de leur déception, notamment au niveau des relations que l'on peut entretenir dans le bébé de Bethesda. Un autre estime que l'éditeur n'a pas su évoluer durant la « dizaine qui sépare Skyrim et Starfield ».

Le RPG de Bethesda, c'est comme le bon vin

Si Starfield a bien des défauts, il convient de modérer ce record. Comme dit plus haut, ça se joue dans un mouchoir de poche. Secondo, il faut bien garder en tête que Fallout 76 est sorti en 2018 et qu'il a ainsi tirer parti de nombreuses mises à jour pour s'améliorer, et de mods de la part de la communauté. Et ce sera pareil pour le dernier RPG de Bethesda qui ne pourra que se bonifier avec le temps, même si toutes les lacunes relevées par certains ne disparaitront pas totalement. Grâce à des petits bricoleurs, on peut maintenant effectuer des voyages interplanétaires sans long écran de chargement. Une fonctionnalité très attendue et qui est enfin disponible.

Le modding est complètement accepté par Bethesda et c'est même au cœur de l'expérience Starfield. L'éditeur prévoit déjà d'apporter de nouvelles options et d'autres outils pour que les moddeurs se fassent plaisir. D'ailleurs, la critique sur les planètes formulée pour un utilisateur pourrait être « bientôt » de l'histoire ancienne puisqu'il devrait être possible de les modifier dans les prochains mois.

Si Starfield est un peu derrière Fallout 76 sur Steam vis-à-vis de sa note Steam, il a été numéro 1 des ventes pendant un moment sur la plateforme. Un record qui s'additionne avec celui d'avoir rassemblé plus de 10 millions de joueurs. D'après les premiers chiffres, le jeu s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires en 48 heures. Des débuts extrêmement encourageants vu ce résultat massif en très peu de temps.