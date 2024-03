Starfield a été l'un des plus gros jeux de 2023, mais le soufflet semble peu à peu retomber, alors que Bethesda ambitionne de le faire vivre pendant des années. Une longévité à la Skyrim qui s'annonce plus difficile que prévu. Ces derniers temps, les joueurs Steam désertent le jeu, mais l'éditeur a un plan d'attaque pour repeupler son space-opera. Depuis sa sortie, les équipes améliorent leur titre à grands coups de mises à jour et d'ici quelques semaines ou mois, on ne sait pas encore, le DLC Shattered Space devrait relancer l'intérêt. Mais avant cela, place aux changements.

Une mise à jour 1.9.71.0 disponible pour Starfield

Dans quelques heures, le mercredi 6 mars 2024, Bethesda va déployer une importante mise à jour pour Starfield. On n'a pas tous les détails à l'heure de publier cet article, mais certains changements ont été dévoilés par l'éditeur. Après installation du patch, les joueuses et joueurs pourront enfin utiliser le scanner tout en récoltant des ressources ou en ouvrant des portes. En réglant le cap du vaisseau sur une mission inactive, celle-ci s'activera d'elle-même désormais. Le mystérieux David Barron ne devrait plus être absent de la quête Sabotage, et plusieurs autres bugs seront corrigés. Cela inclut la disparition de personnages ou encore le fait que la tête du protagoniste se tourne vers la gauche au cours d'un sprint. Enfin, le patch ajoutera un petit grain de folie au mode photo de Starfield avec l'apparition des expressions faciales.

Mais pour l'heure, Bethesda a mis en ligne un hotfix 1.9.71.0 qui devrait changer la vie des joueuses et joueurs de Starfield qui rencontrent des soucis de progression. En effet, il s'avère que certain(e)s utilisateur(ice)s sont dans l'incapacité de boucler des quêtes du jeu. Pourquoi ? Ces missions se désactivent sans raison apparente et il est donc impossible d'avancer. « Nous venons de sortir un petit correctif pour Starfield. Il permet de résoudre un problème aléatoire qui entraîne la désactivation de certaines quêtes, et qui empêche les joueurs de les continuer » a précisé l'éditeur sur X. La liste des missions touchées n'est pas disponible, mais dans le doute, ne passez pas à côté de cette nouvelle mise à jour.