Le géant de la brique Lego est souvent prêt à collaborer avec toutes les licences qui ont le vent en poupe et qui se prête au jeu. On en vient facilement à se demander : et si Lego Starfield cétait possible ?

Starfield réalise un démarrage énorme. Le jeu est accessible depuis les 1er septembre pour les détenteurs de la version premium et depuis le 6 septembre de manière officielle. C'est déjà pas moins de 6 millions de joueurs qui se sont lancés dans l'exploration des astres avec Starfield. Meilleur démarrage de l'histoire pour Bethesda qui, pour la première fois depuis 25 ans, propose un tout nouvel univers. Au centre d'un engouement énorme, le jeu inspire déjà les joueurs les plus créatifs qui partagent le fruit de leur travail. Et celui du jour est particulièrement impressionnant.

Starfield en LEGO ? Ça donnerait ça

La marque à la brique, Lego, a pour habitude de travailler avec les univers à succès proposant par la suite des packs que les fans s'arrachent. Il semblerait que cette idée, un joueur l'a déjà eue. Un utilisateur Reddit n'a pas perdu de temps et a réalisé une réplique du Frontier, le vaisseau de départ dans Starfield. Un travail important et de qualité puisque le vaisseau est équipé de pièces amovibles comme s'il fonctionnait vraiment et que ce fan a même reproduit Vasco, notre compagnon robot. Son post cumule déjà près de 5 000 impressions positives et de 130 commentaires. Justement, nombreux sont les fans du jeu recommandent à Lego de prendre exemple pour un éventuel partenariat avec la licence Bethesda.

Avec un démarrage record et une communication aussi importante, Starfield est clairement l'événement de 2023. Avec une popularité aussi importante, la licence est clairement dans le haut du panier pour d'éventuelles collaborations, mais tout n'est pas si simple. Il suffit de prendre le cas de The Legend of Zelda en exemple. Chaque année, les fans inondent LEGO de recommandations sur son site dédié, à tel point que la marque suédoise a dû leur demander d'arrêter. Et pourtant, toujours rien à l'horizon. Pour le moment du moins, un leak laissant entrevoir un set autour de Breath of Wild avait pris d'assaut Internet il y a quelques mois.

Reste à savoir si une gamme autour de la dernière production de Bethesda peut arriver. En effet, Lego Starfield serait probablement consacré aux vaisseaux. La gamme pourrait rapidement faire doublon avec celles de Star Wars ou encore les nombreux partenariats que détient déjà la marque comportant des vaisseaux.