Les joueurs et joueuses Xbox Series, ainsi que PC, vont enfin pouvoir se lancer dans l'aventure Starfield dès cette semaine. Un week-end qui s'annonce donc riche et fort sympathique, sauf pour l'auteur des fuites. Ce dernier risque de se rappeler de son geste pour quelques temps...

Le leaker de Starfield retrouvé et poursuivi

Comme le savez sans doute, Starfield a été victime de gros leaks tout récemment. Des fuites importantes puisqu'au moins quarante minutes de gameplay ont été uploadées sur YouTube, en plus de cinématiques, de spoilers sur l'histoire etc. Quelques jours après l'incident survenu sur la Toile, le responsable a été identifié et arrêté dans le comté de Shelby au Tennessee. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre lui.

Le jeune homme est poursuivi pour vol de biens d'une valeur entre 2500 et 10 000 dollars, pour vol de biens volés d'une valeur de 1000 dollars ou moins, et de possession de cannabis. Mais ce qui lui a valu cette arrestation, c'est son petit business de revente. En effet, après avoir mis la main sur différents exemplaires de Starfield, y compris de l'édition collector, il s'est rendu sur le site d'e-commerce japonais Mercari dans l'espoir de faire une petite plus value. Et c'est visiblement là que tout a dérapé pour lui.

Pour l'heure, on ne sait pas s'il écopera d'une peine de prison, mais c'est un risque. Au moment de publier la vidéo sur Starfield, l'auteur a été moqué par les joueurs et joueuses. Des détracteurs qui ont eu le droit à une réponse de l'intéressé. « Todd Howard, sans vouloir vous offenser, c'est un bon jeu. C'est du bon travail. Certains disent que je jouais comme un débutant parce que je ne suis pas un expert en jeux vidéo. Mais j'essayais juste des trucs. C'est un bon jeu, il ne faut pas le rater » (via Kotaku). Pour le coup, lui n'a pas été raté par Bethesda et / ou Microsoft.

Crédits : Bethesda.

Un avantage Xbox Game Pass supprimé avant la sortie du jeu

Starfield sera disponible ce vendredi 1er septembre 2023 pour les acheteurs des versions Constellation, Premium ou de la « Mise à niveau Édition Premium ». Pour tous les autres, ce sera le 6 septembre prochain sur Xbox Series, PC et Xbox Game Pass. Une aubaine pour les abonnés actuels, mais moins pour les nouveaux qui auraient aimé tester le service pour découvrir le titre à moindre coût. Si vous vous rendez sur le site, vous allez voir que la formule à 1 euros pour 14 jours d'essai a été supprimée. Précédemment, elle avait déjà été rendue moins avantageuse puisqu'avant, pour le même prix, on pouvait récupérer 30 jours Xbox Game Pass. Bethesda et Microsoft n'ont pas commenté, mais difficile de ne pas y avoir un lien avec la sortie très proche de Starfield.

Dès son lancement, Starfield veut marquer les esprits. C'est en cela que Bethesda a souhaité autoriser la communauté du modding à faire parler leurs talents. « Il y a encore beaucoup à venir et quand vous commencez à penser au type de communauté qui se forme autour des jeux de Bethesda Game Studios et à mettre un outil comme celui-ci entre les mains des gens qui se demandent, « comment aimeriez-vous créer une planète ? » Tout cela va vraiment être extraordinaire. Lorsque vous commencez à voir votre communauté participer et ajouter toutes les différentes choses qu'ils veulent y apporter. Leurs propres histoires qu'ils veulent raconter… » a déclaré Pete Hines, chargé d'édition chez Bethesda.

Outre le modding, sachez que Starfield aura son mode New Game Plus d'entrée de jeu. Nul besoin d'attendre des semaines ou des mois pour relancer une partie en gardant certains équipements et autres.