Courage, encore quelques jours avant la sortie officielle de Starfield. Le titre sera disponible dès le 1ᵉʳ septembre pour ceux qui bénéficient d'un accès anticipé, alors que le commun des mortels devra attendre jusqu'au 6 du mois pour se lancer dans l'aventure spatiale. Si vous faites partie des sceptiques qui hésitent encore à craquer pour le RPG, sachez que les tests arrivent bientôt et que notre explorateur spatial en herbe est déjà parti visiter quelques planètes pour vous livrer son jugement final. En revanche, certains joueurs ont déjà un avis extrêmement surprenant qui a déclenché une grosse polémique.

Starfield attaqué de plein fouet, ça fait débat

Chaque leak, chaque annonce, chaque information autour de Starfield cristallisent l'attention de millions de joueurs. On peut se demander si c'est pour cette raison que Mark Kern, ancien producteur chez Blizzard ayant notamment travaillé sur Diablo 2 et Starcraft, a fait un post aussi tranchant concernant le jeu sur X (qui rémunère désormais les posts des comptes certifiés, précisons-le). Ce 19 août, le développeur a vertement critiqué un leak du menu principal de Starfield, capture d'écran à l'appui, mais aussi les développeurs du jeu, qui en ont pris pour leur grade.

L'écran d'accueil d'un jeu peut en dire long sur la précipitation de l'équipe et la fierté qu'elle tire de son travail. Le menu principal de Starfield montre soit un jeu terminé de façon précipitée par une équipe passionnée et surchargée de travail, soit une équipe qui s'en moque.

Mark Kern compare l'écran de démarrage de Starfield, qu'il n'apprécie visiblement pas du tout, à certains qu'il considère réussis comme ceux de Baldur's Gate 3 ou de Chrono Trigger. Même s'il précise dans un autre message que cela ne détermine pas la qualité du jeu de Bethesda, le mal est déjà fait et les fans s'emportent contre ses propos jugés déplacés. « Ne te fatigue pas à y jouer. Si tu critiques un écran d'accueil, tu es juste là pour être négatif », lance l'un d'entre eux. D'ailleurs, le développeur explique qu'il n'a pas encore le jeu, mais qu'il l'attend avec impatience.

Ce n'est malheureusement pas le seul à émettre des critiques sur le menu principal de Starfield. Beaucoup de joueurs le trouvent également quelconque voire insipide, ce qui pour certains laisse présager le pire. Oui, on en est au stade où les gens peuvent émettre un avis aussi tranché juste à partir de l'écran d'accueil.

Une figure de Bethesda sort aussi le lance-flammes

Le post de Mark Kern sur Starfield a eu un écho tellement important qu'il a poussé Pete Hines, directeur de la publication chez Bethesda, à prendre la parole. Il explique tout d'abord que le menu fut un des premiers éléments réalisés par l'équipe de développement. L'homme ajoute qu'avoir une opinion est une chose, mais que « remettre en cause l'attention d'un développeur parce que vous auriez fait quelque chose différemment est très peu professionnel de la part d'un autre développeur ».

Effectivement, c'est assez peu commun de voir un aussi grand nom attaquer ses semblables, ce qui explique aussi pourquoi le message de Mark Kern a déjà été vu plus de 8,5 millions de fois. Beaucoup se sont demandé si l'ancien de chez Blizzard n'a pas fait ça pour s'en mettre plein les poches, mais il n'est pas éligible à la monétisation sur X selon lui. En tout cas, la réponse de Pete Hines semble le laisser indifférent, puisqu'il répond ironiquement : « oh non, pas le directeur de la publication de Bethesda ! Comment je vais m'en remettre ? Qu'est-ce qu'il a dit concernant Fallout 76 et Redfall ? ».

Quoi qu'il en soit, Starfield aura bien plus à proposer qu'un simple écran d'accueil, car le RPG devrait être d'une très grande richesse avec plus de 1000 planètes à explorer, un grand nombre de compagnons et des mécaniques de progression bien huilées, notamment un arbre de compétences très dense.