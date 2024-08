Starfield était la promesse d'une exploration spatiale libre, riche de possibilités. Pourtant, à sa sortie, le jeu de Bethesda n'a pas entièrement convaincu le public. Sur PC, l'ajout de mods est une compensation très appréciable pour certains. Mais, il a y a une tonne de contenu que les joueurs et joueuses aimeraient avoir dans le jeu standard, a fortiori sur console, puisque la Xbox Series ne permet pas de profiter de ces mods...

Heureusement, Bethesda a bien entendu sa communauté. Le studio offre de temps en temps de nouvelles mises. Non seulement elles stabilisent le jeu, apportent quelques nouveautés. Cependant, le gros du travail est concentré actuellement sur le développement d'un DLC qui devrait changer énormément de chose. Or, l'un des ajouts très attendus pour Starfield vient de leaker en ligne, et ce qu'on peut dire, c'est que les joueurs devraient beaucoup apprécier.

Pied au plancher sur Starfield

C'était probablement le jeu Xbox le plus attendu de l'année dernière. Pourtant, le succès a mis le temps à se concrétiser pour Starfield. Après plusieurs patchs et un bouche à oreille efficace sur les améliorations rencontrées, la dernière grosse production de Bethesda a enfin trouvé son public. Et, ce qui est sûr, ce qu'elle ne va pas s'arrêter là.

De fait, un gros DLC est en préparation. Attendu à la rentrée de septembre selon les rumeurs, nous devrions en apprendre davantage en amont lors de la Gamescom. Mais, dans l'immédiat, ce sont des fuites qui nous montre un aperçu d'un contenu que beaucoup espérait se concrétiser sur Starfield : la possibilité de conduire des véhicules.

Plusieurs photos et une vidéo tournent actuellement sur les réseaux sociaux. Elles révèlent l'arrivée prochaine des véhicules dans Starfield, une très bonne nouvelle pour les joueurs qui pourront, une fois le contenu accessible, parcourir de long en large les planètes sur lesquelles ils poseront le pied avec aisance.

La vidéo qui a leaké donne en plus un aperçu concret de la conduite. En vue FPS, l'ensemble est fluide, ce qui étonne et ravit les joueurs en commentaire. Le buggy mis à disposition semble disposer d'une bonne tenue de route pour des sensations plus immersives. Les joueurs devraient adorer !

D'après les informations officielles dévoilée auparavant, le jeu devrait proposer deux modèles de buggies, équipés de différentes armes et qui ne pourraient transporter que deux passagers. Les PNJ seraient d'ailleurs capable de les conduire. Par conséquent, il ne reste plus qu'à voir ce que cela donnera véritablement une fois entre nos mains, mais c'est un premier aperçu inopinée qui fait plaisir à voir pour Starfield.