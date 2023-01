C’est la grosse exclusivité de Microsoft de cette année. Starfield est l’un des jeux les plus attendus de 2023 et pour cause. Celui qui se veut plus qu’un Skyrim dans l’espace aurait reçu des premiers retours dithyrambiques de la part des premiers testeurs. La firme de Redmond a tenu à rassurer le grand public, le jeu le plus ambitieux de Bethesda sortira pas bien dans les six prochains mois… ou pas.

Starfield pourrait louper son atterrissage à la première moitié de 2023. Reportée à plusieurs reprises, la grosse cartouche de Bethesda se ferait encore attendre pour plusieurs mois. Cependant sa sortie serait encore plus lointaine qu’espéré. Selon le Youtubeur MrMattyPlays, connu pour ses fuites avérées autour des productions de Bethesda, le jeu en monde ouvert pourrait louper sa nouvelle fenêtre de lancement. Doit-on s’attendre à un gros retard et une éventuelle sortie de Starfield à la rentrée ? Pas selon leaker.

« Starfield arriverait toujours cet été mais il est possible qu’il soit repoussé au-delà de la première moitié de 2023 » a-t-il expliqué dans le dernier épisode du podcast Defining Duke. Autrement dit, l’exclusivité Xbox pourrait finalement sortir en juillet ou en août. Le youtubeur invoqué une source sûre, qui ne lui a jamais donné de fausses informations par le passé et qui est sans doute celle qui lui avait permis d’annoncer le report de Redfall avant tout le monde.

L’absence de Starfield au Xbox Developer Direct semble en tout cas aller dans ce sens. Pour rappel, l'éditeur tiendra un showcase visant à mettre en avant ses futures sorties dont Forza Mortorsport, Minecraft Legends ou encore Redfall. Pas de Starfield à l'horizon donc, même si l’éditeur a invoqué son désir de lui dédier une grosse présentation qui ne serait pas encore prête. Affaire à suivre.