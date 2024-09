Disponible depuis 2023, Starfield a clairement divisé à sa sortie. Certains l’ont trouvé génial, comme nous dans nos colonnes, d’autres plutôt bon mais pas exceptionnel, tandis qu’une partie des fans en sont carrément déçus. Cela étant, le jeu a cartonné et du nouveau contenu arrive prochainement. Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle mise à jour gratuite, mais bien d’un très gros DLC, Shattered Space. Alors que ce dernier est encore très mystérieux et ne sortira que le 30 septembre prochain, un nouveau leak vient de nous laisser entrevoir ce qui nous attend, et ça s'annonce plutôt copieux.

SPOILER : Attention, ce qui suit pourrait révéler des informations importantes concernant le DLC, vous êtes prévenus.

Le prochain gros DLC de Starfield s'annonce prometteur

C’est Steam qui nous a vendu la mèche. Ou plutôt sa base de données, visible via SteamDB, qui s’est fraîchement mise à jour avec les succès liés au nouveau contenu proposé par ce gros DLC. Dans Shattered Space, Starfield va explorer une partie plus sombre de son univers. On sera amené à poser le pied sur au moins une toute nouvelle planète et on devra enquêter sur une nouvelle menace que l’on nous promet “cauchemardesque”. Le peu de visuels que l’on a pu voir de ce DLC provient d’une video de gameplay publié à la Gamescom 2024 et d'un bref teasing tout juste ajouté à une bande-annonce réservée au REV-8. C'est le nouveau bolide tout juste ajouté à Starfield et il sera bien évidemment de retour dans le DLC. On nous promet quelque chose de drastiquement différent, un dépaysement et des surprises. En tout cas, l’ambiance a l’air rafraichissante, et vraiment très différente du jeu original, comme annoncé. Tant mieux.

Un leak des succès nous tease un monde ouvert plutôt énorme vu d'ici

Ça donne envie, mais les informations sont encore beaucoup trop maigres pour se faire une idée claire de ce qui nous attend. Cependant, d’après les récents leaks de SteamDB, qui concentre une bonne partie de la base de données de Steam, le DLC de Starfield va être proprement énorme.

On aura donc visiblement une campagne composée de plusieurs missions principales qui déverrouilleront toutes un succès, rien de surprenant à cela. En revanche, l’un des trophées consiste à découvrir un certain nombre de lieux que l’on imagine être liés au monde ouvert. Ici, on nous demande d’explorer pas moins de 50 lieux d’un endroit appelé Va’ruun’kai (en anglais). D’ailleurs, il semblerait que ce nouveau coin de l'espace soit habité puisque là aussi, un trophée nous demande d’aider la population locale. Ça ne suggère qu’une chose : le terrain de jeu devrait être conséquent. Tant mieux ! D’autant que maintenant on peut se déplacer rapidement avec le nouveau Rev-8.

La liste des succès nous apprend également que l’on aura accès à de nouveaux équipements. Ici, on s’y attendait bien évidemment. Le studio nous avait bien dit que ce premier gros DLC de Starfield apporterait son lot d’armes et de combinaisons. On en a ici la confirmation avec des grenades Vortex que l’on pourra visiblement fabriquer nous-mêmes. On vous met ci-dessous un aperçu de ce qui arrive. Pour le moment, la liste des succès est entièrement en anglais sur SteamDB.

Capture des succès du DLC de Starfield (cliquer pour agrandir). Source : SteamDB

Pour rappel, Starfield est disponible sur PC et Xbox Series. Son DLC Shattered Space sortira sur ces mêmes plateformes le 30 septembre prochain.

Source : SteamDB