Redfall est de sortie. La première grosse exclusivité du catalogue Xbox Series de l’année est disponible pour l’ensemble des joueurs et via le Xbox Game Pass. Malheureusement, ce qui devait être l’un des titres les plus ambitieux d’Arkane Studios (Dishonored) laisse place à une très grosse douche froide, pour le grand public et les fans du studio comme les critiques. Une déception qui soulève de nouvelles inquiétudes autour de Starfield.

Starfield en pire état que Redfall ?

Nouveau coup dur pour Xbox. La sortie de Redfall ce mardi 2 mai 2023 se fera dans la douleur. L’arrivée tardive des tests de la presse cachaient bien un loup : le jeu en monde ouvert coopératif est plein de lacunes et de défauts. Les avis sont tranchés et quasi-unanimes : le dernier jeu Xbox Game Studio et Bethesda n’est pas bon, criblé de bugs et ses idées mal exécutées. « Il existe bien trop de jeux similaires qui font ce que Redfall essaie de faire, mais en mieux », résume finalement assez bien Windows Central. On ne fera pas l'éloge funèbre de ce titre vampirique ici, notre test arrivant bien assez tôt pour tout vous détailler. Cependant, ce lancement raté a fait rejaillir une vieille rumeur autour de Starfield qui commence de plus en plus à inquiéter les joueurs.

Souvenez-vous, la personne ayant leaké le rafraîchissant Hi-Fi Rush avait prévenu : « Redfall arrivera en premier et dans un mauvais état ». L’individu en question avait alors expliqué qu’il nécessitait sans doute encore un peu plus de contrôle qualité (ce qui est finalement le cas), mais que ce n’était pas le jeu le plus à plaindre à ce moment-là. « Il sera toujours en meilleur état que Starfield » avait-il alors expliqué. A la parution des tests de Redfall, ces déclarations ont alors à nouveau fait le tour des réseaux sociaux. Les joueurs s’accordent à dire que cela ne présage rien de bon, mais il convient de relativiser cette rumeur qui date mine de rien de cinq mois déjà.

L’quiétude grimpe chez les joueurs

L'intéressé lui-même avait précisé que Bethesda souhaitait accorder plus de temps aux équipes de Starfield pour peaufiner le RPG et que s’ils parvenaient à obtenir l’aval de Microsoft alors sa sortie serait calée à cet automne. Ce qui sera finalement le cas, l’exclusivité Microsoft étant désormais prévue pour le 6 septembre 2023. Le « Skyrim dans l’espace » devrait donc bénéficier du temps qu’il a cruellement manqué à Redfall pour arriver en meilleure forme cet automne.

La réputation de Bethesda le précédent, cela ne rassure pas plus les joueurs qui craignent de se retrouver avec un jeu trop bugué à sa sortie. On aura sans doute des nouvelles rassurantes, ou non, lors de la grosse présentation dédiée à Starfield le mois prochain. La sortie douloureuse de Redfall fait en tout cas beaucoup d’émules au sein de la communauté de joueurs. « Xbox a vraiment besoin de se ressaisir quant à ses jeux first party », déclare par exemple un fan de la marque verte qui ne cache pas sa déception. D’autres soulignent la pression qui repose sur les équipes de Starfield après ce nouveau faux pas, le RPG étant considéré comme celui qui devra permettre à Microsoft de redresser la barre.