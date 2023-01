Très attendu, Starfield est assurément la plus grosse exclusivité Microsoft à venir avec Redfall, le FPS coopératif d’Arkane. L’open world intergalactique devrait bel et bien voir le jour sur Xbox Series et PC cette année, et Bethesda nous affirme d’ailleurs que le jeu sortira plus vite que ce que l'on pouvait imaginer.

Starfield arrive plus vite qu'attendu

Alors qu’on aurait pu penser que Starfield sortirait d’ici la fin de l’année, il n’en est rien, le jeu arrive bien plus vite que prévu et c’est sur la page du support de Starfield que l’information vient de fuiter. En jetant un œil à la FAQ, on peut en effet trouver une question concernant la date de sortie du jeu. Question à laquelle Bethesda répond que Starfield sera disponible dès la première moitié de 2023. Comme ça, c'est clair. La date précise pourrait d'ailleurs être annoncée sous peu puisque les bruits de couloirs suggèrent que Microsoft pourrait préparer un gros évènement dans les semaines qui viennent.

Le jeu le plus ambitieux de Bethesda

Oui, c’est bien confirmé, Starfield sortira au plus tard cet été. Une excellente nouvelle pour les fans qui attendent impatiemment celui qui s’annonce comme étant le plus gros jeu de Bethesda à ce jour, rien que ça.

On nous promet un open world presque sans limite, des centaines de planètes visitables, une histoire à choix et embranchements multiples ainsi qu'une bonne grosse dose de RPG. En prime, il sera possible de construire son propre vaisseau, de s’occuper de son équipage et même de construire une base sur la terre ferme pour récolter de précieuses ressources.

Dernièrement, Will Shen, Lead Quest Designer, a même dévoilé que Starfield opterait pour un système de quêtes secondaires et d’événements qui fonctionnera de manière organique. Comprenez par là qu’il sera possible de croiser de nouveaux PNJ même dans des lieux déjà visités, de manière parfaitement naturelle, et il sera ainsi possible de les aider au besoin. Oui, cette fonctionnalité existe depuis des lustres, mais il faut désormais mettre ça à l'echelle de tout un système galactique comprenant des centaines de mondes différents. Vue d'ici, ça promet.

Des compagnons de route seront également présents et pourront même être commandés pour, par exemple, discuter avec certains PNJ à notre place afin que l’on puisse profiter de leurs talents. Tout un programme.