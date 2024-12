Dans une interview auprès de Videogamer, Nate Purkeypile, un développeur vétéran de Bethesda ayant travaillé sur la plupart des derniers jeux du studio, dont Fallout 3, Skyrim et Starfield, ce dernier faisait montre d'un défaut majeur qui a, selon lui, totalement desservi le jeu dans son ensemble. Malheureusement, même plus d'un an après sa sortie, ce problème n'a toujours pas été entièrement corrigé, même par la salvatrice communauté des moddeurs.

Un vétéran de Starfield partage ses griefs avec le RPG spatial

À sa génèse, Starfield était certainement le jeu le plus ambitieux de Bethesda, et sa première toute nouvelle licence depuis des années. Un projet dans les cartons du géant américain depuis des lustres, mais a priori seulement rendu possible grâce aux évolutions technologiques sur consoles et PC. Malheureusement, le résultat n'a pas été totalement à la hauteur d'énormes ambitions, et l'exploration de cette gigantesque galaxie avait pour beaucoup de joueurs un goût un peu poussiéreux par rapport à un Skyrim sorti pourtant 13 ans plus tôt.

Selon Nate Purkeypile, développeur vétéran de Bethesda, qui a quitté le studio en 2021, « Starfield aurait dû être moins criblé de temps de chargements ». Celui-ci a notamment travaillé sur Neon City, l'une des villes les plus plaisantes à visiter du jeu. « Quand je travaillais dessus, il y avait beaucoup moins de temps de chargement. J'ai donc été surpris en voyant qu'il y en avait autant partout. Le jeu aurait dû en enlever ».

Pour beaucoup de joueurs, la présence à outrance des temps de chargement dans Starfield était en effet un élément particulièrement frustrant, venant grandement briser l'immersion que Bethesda voulait véhiculer dans sa grande aventure spatiale. En parlant de Neon City, un mod récemment sorti propose d'en éliminer une grande partie. Ce en faisant croire au jeu que les zones en intérieur sont en fait des zones en extérieur. À défaut d'un véritable correctif de Bethesda, il faudra donc attendre que des moddeurs appliquent cette solution à d'autres zones du jeu. Cela suffira-t-il toutefois à relancer l'intérêt autour de Starfield ? Surtout après un Shattered Space particulièrement décevant ? Rien n'est moins sûr. Espérons que le très attendu The Elder Scrolls 6 s'en sortira mieux... quand il se sera enfin décidé à sortir.

© Bethesda

Source : Videogamer